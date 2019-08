Benthe

„Wir befinden uns auf dem langen Weg auf der Suche nach Ehrenamtlichen“, sagt Lisa Maack. Die Leiterin des Bauwagenprojektes das der Ortsrat vor inzwischen sieben Jahren auf den Weg gebracht hat, hatte der Bürgervertretung des Ortes im Frühjahr eröffnet, kürzer treten zu wollen. Außer dem Halloween- und dem Nikolausprojekt könne sie allein den Betrieb der Einrichtung für Kinder und Jugendliche nicht mehr aufrecht erhalten. Nun sucht der Ortsrat händeringend nach Unterstützern.

Nach ersten Überlegungen kamen Politiker und Bürger während einer Ortsratssitzung auf die Idee, das Projekt mithilfe eines Sommerfestes im Dorf bekannter zu machen. Am Sonntag, 25. August, soll dieses Vorhaben nun zwischen 14 und 17 Uhr auf dem Benther Festplatz umgesetzt werden. Unterstützt wird der Ortsrat dabei vom Roten Kreuz Empelde-Benthe. „Die Hilfe ist der Grund warum wir überhaupt so ein großes Fest anbieten können“, sagt Maack.

Fast schon ein richtiges Dorffest

Eine Hüpfburg, Kinderschminken, ein Gokart-Parcours und die Präsentation von verschiedenen Einsatzfahrzeugen sind einige der Angebote für Kinder und Jugendliche an diesem Tag. Leckeres vom Grill, Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränke werden angeboten. „Ich bin häufig angesprochen worden, dass Fest fast so etwas wie ein Dorffest wird“, erzählt Maack. Aber auch die Hilfsbereitschaft hat schon zugenommen. So gibt es bereits eine Reihe von Angeboten für Kuchenspenden, und zwei Väter hätten bereits Unterstützung bei Veranstaltungen angeboten, schildert die Projektleiterin.

Für Maack ist das ein gutes Zeichen dafür, dass das Fest sein Ziel erreicht: „Wir wollen ein Bauwagen-Team aufstellen“, sagt sie. Dazu gibt es am Sonntag auch einen Infostand mit Kontaktlisten, in die sich alle Interessenten eintragen können. Die Hoffnung wächst also, dass die Benther das umfangreiche Angebot des Jugendbauwagens auch in Zukunft gemeinschaftlich aufrechterhalten können.

Von Uwe Kranz