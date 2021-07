Ronnenberg

Man sieht ihr gar nicht an, dass sie defekt ist: Gemeint ist damit die Bedarfsampel in Ronnenberg an der Gehrdener Straße, in Höhe der Einmündung Hagacker. Das liegt bei Bedarfsampeln aber in der Natur der Sache: Sie sind nur dann im Einsatz, wenn dafür Bedarf besteht und Fußgänger oder Radfahrer Grünlicht anfordern. Doch dies ist schon seit mehreren Wochen nicht möglich.

Bei einigen Anwohnern stößt dies auf Unverständnis. Sie berichten von gefährlichen Szenen. Viele Schulkinder und viele Pendler, die zur S-Bahn unterwegs sind, nutzen demnach diesen Übergang.

Ampel hat noch nicht mal LED-Technik

Warum dauert es also so lange, die Ampel zu reparieren? Stadt Ronnenberg betont, dass sie bestrebt ist, möglichst zeitnah für Abhilfe zu sorgen. Das Problem aber liegt im Alter der Ampel. „Dafür bekommen wir nicht mehr auf die Schnelle Ersatzteile“, sagt Thorsten Arndt. Es sei zwar nur das Leuchtmittel defekt. „Aber es muss ein neues Steuergerät eingebaut werden“, erklärt der Leiter des Teams Technische Infrastruktur im Rathaus.

Dass die Ampel älter ist, zeigt sich schon daran, dass sie Arndt zufolge noch nicht einmal mit LED-Technik betrieben wird. Wie viele Jahre die Lichtzeichensignalanlage, so heißen Ampeln im Behördendeutsch, schon auf dem Buckel hat, vermag Arndt nicht zu sagen. Der Teamleiter schließt aber nicht aus, dass die Ampel schon seit 20 Jahren an der Gehrdener Straße steht.

Die Ampel an der Gehrdener Straße bleibt wohl noch bis Ende Juli dunkel. Quelle: privat

Doch wie geht es nun weiter? Die Stadt hat die Firma Siemens beauftragt. Das Unternehmen soll ein Angebot abgeben. „Wir haben sie angeschrieben und erwarten in der nächsten Woche eine Antwort inklusive Kostenaufstellung“, sagt Thorsten Arndt. Eine Vermutung, wie hoch die Kosten für die Reparatur der Bedarfsampel ausfallen könnten, möchte er zwar nicht abgeben. „Aber ich gehe davon aus, dass alles im Rahmen bleibt.“ Bezahlt wird die Reparatur aus dem sogenannten Straßenunterhaltungsbudget, das über den Haushalt der Stadt bereitsteht.

Lesen Sie auch B 217 in Ronnenberg: Neue Ampelanlage und Blitzgeräte geplant

Bis es soweit ist, kann es aber noch einige Tage dauern. Thorsten Arndt schätzt, dass eine Instandsetzung in rund drei Wochen erfolgen könnte. Das bedeutet aber auch, dass im aktuellen Schuljahr die Schulkinder nicht mehr an dieser Stelle von der sicheren Überquerung der Gehrdener Straße dank einer Bedarfsampel profitieren können.

Andere Querungshilfe ist nur 50 Meter entfernt

Der Leiter des Teams Technische Infrastruktur verweist darauf, dass sich nur rund 50 Meter weiter in Höhe der Normannischen Straße eine Querungshilfe für Fußgänger befindet – die sicher und sogar noch näher an der Bushaltestelle sei. Aber die Gewohnheit ist eben, die Bedarfsampel für den täglichen Weg zu nutzen. Etwa Ende Juli ist es dann wohl wieder soweit.

Von Stephan Hartung