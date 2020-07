Ronnenberg

Direkt an der B 65 an der Kreuzung zur Benther Straße wachsen auf den Plantagen in Hertells Beerendorf auf einer Fläche von vier Hektar saftige Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren und viele weitere heimische, aber auch weniger bekannte Beerensorten. Neuerdings gibt es sogar ein Drive-in an, wo Kunden einkaufen können, ohne aus ihrem Fahrzeug aussteigen zu müssen und auch kontaktlos bezahlen können. Dort werden zudem täglich frisch gepflückte Früchte und Marmeladen angeboten.

Auch Himbeeren hat der Chef im Angebot.

Anzeige

„In diesem Jahr haben wir eine besonders gute Ernte mit schmackhaften Beeren“, sagt Beerendorf-Chef Ekkehard Hertell. Eine gute Nährstoffversorgung bringe zusammen mit der Sonne ein schönes Aroma und hervorragenden Geschmack. Und noch etwas spreche für seine Beeren: „Unsere Früchte können Kunden, ohne sie zu waschen, ernten und verzehren.“ Er verzichte auf die letzten beiden Fungizidspritzungen.

Weitere HAZ+ Artikel

Lange sei gar nicht klar gewesen, ob er seine Selbstpflückfelder wegen der Corona-Krise überhaupt öffnen könne, sagt Hertell. „Die Erleichterung war entsprechend groß“, erinnert er sich an den Moment, als die Genehmigung schließlich erteilt wurde. Im Beerendorf herrschen strenge Regeln. So dürfe niemand einfach kreuz und quer durch die Reihen laufen. Einweiser zeigen den Pflückern, in welchen Reihen sie ernten dürfen. An den Kassenhäuschen gibt es außerdem getrennte Bereiche für das Leergut und für das Bezahlen.

Nicht immer geht es am Drive-in so ruhig zu. Quelle: Heidi Rabenhorst

Erstmals bietet Hertell immer mittwochs bis 21 Uhr eine Feierabend-Beerenernte an, das sogenannte Late-Night-Picking. So können auch Berufstätige wochentags Beeren pflücken. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag hat er zu „Einmachtagen“ mit Angebotspreisen erklärt.

Die Kunden sind begeistert von der Ruhe, die auf den Feldern herrscht. „Es ist wunderbar, niemand rennt hier zwischen den Pflanzreihen rum“, freut sich Christian Kretschmer aus Hannover, der mit seinem Sohn Joris (7) Erdbeeren gepflückt hat. Yvonna Honisch ist mit ihren Kindern Emilie (9) und Fabian (5) aus Döteberg gekommen. „Ich bin zum ersten Mal hier – auf Empfehlung. Die Erdbeeren schmecken richtig lecker“, sagt sie.

Yvonna Honisch (von links) erntet mit ihren Kindern Fabian (5) und Emilie (7) leckere Erdbeeren. Quelle: Heidi Rabenhorst

Im nächsten Jahr muss sie nicht mehr nach Ronnenberg fahren. „Wir eröffnen dann ein Erdbeerfeld direkt vor Ihrer Haustür – es ist bereits angelegt, und die ersten Pflänzchen sprießen schon“, verspricht Hertell der Dötebergerin.

Gepflückt werden kann in Ronnenberg täglich von 8 bis 19 Uhr, nähere Informationen gibt es unter Telefon (05109) 56 59 80 und im Internet unter himbeeren-hannover.de.

Chef regelt den Verkehr selbst Der Drive-in Beerenstopp, der an der Einfahrt zum Beerendorf zur Benther Straße liegt, gefällt nicht allen. Immer wieder kommt es zu unübersichtlichen Verkehrsverhältnissen, teilweise sogar mit Rückstaus. An einem Sonntag ist der Andrang sogar so groß gewesen, dass Chef Ekkehard Hertell selbst für Ordnung sorgen musste. „Wir sind überrannt worden. Ich habe zwei Stunden lang den Verkehr geregelt und den Feldweg, der direkt zum Beerendorf führt, kurzerhand zur Einbahnstraße erklärt.“ Hertell verspricht Besserung. So solle unter anderem auf der Feldwegzufahrt zum Beerendorf eine Beschränkung auf 30 Stundenkilometer gelten. Hier werde er das Gespräch mit dem Realverband suchen, sagt Hertell. Er strebe eine für alle Beteiligten gute Lösung an und stehe mit Thomas Rode von der Stadt Ronnenberg in ständigem Kontakt. Froh sei er auch, dass die Stadt nach einem Gespräch mit der Kreisstraßenmeisterei der Region Hannover auf der Benther Straße im Bereich des Beerenstopps bis Ende Juli ein Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde angeordnet habe.

Von Heidi Rabenhorst