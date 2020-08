Empelde

Andree Ludwig hält auf dem Parkplatz des TV Rot-Weiß. Er öffnet den Kofferraum seines Autos. Darin befinden sich Greifzangen, Müllsäcke und Wasserflaschen. Nach und nach trudeln Menschen ein. Sie kennen sich untereinander. Ein Mann ist erst seit Kurzem dabei, eine Frau von Anfang an. An diesem Freitagnachmittag sammelt die Gruppe Empelde bleibt sauber Müll rund um den Rodelberg und an der Straße Auf dem Hagen. Nach der Corona-Pause können jetzt alle wieder zusammen losziehen.

Angefangen habe das Ganze als Protestaktion, sagt Ludwig. Inzwischen habe es für ihn aber fast etwas Meditatives, alle drei Wochen eine Stunde lang Müll einzusammeln, um Empelde sauber zu halten. Vor zwei Jahren, erinnert er sich, war die Kehrmaschine der Stadt kaputt. Es habe viel Unrat rumgelegen. Einmal sei dann sein Hund in eine Scherbe gelaufen, ein anderes Mal habe das Tier etwas Vergiftetes gefressen hatte.

Gruppe ist in den vergangenen Jahren gewachsen

Das war für Ludwig der Auslöser, aktiv zu werden. Zum Wohl der Tiere und der Umwelt habe er die Sammelaktion ins Leben gerufen. Zunächst sei die Truppe klein gewesen. „Wir waren nur zu dritt“, erinnert er sich. Doch nach und nach habe sich die Aktion rumgesprochen. Sogar Gruppen aus Vereinen seien hin und wieder dabei gewesen. „Da waren dann auch mal 30 bis 40 Leute unterwegs.“

Gleich zu Beginn stattete die Stadt die Müllsammler mit Zangen und Säcken aus – die gefüllten Säcke holt der Bauhof nach wie vor bei Ludwig ab. Darum sei der zeitliche Aufwand für ihn überschaubar, sagt er.

Ziel der Aktion sei es nicht nur, für Sauberkeit zu sorgen, sondern auch, die Bürger zu sensibilisieren. Wenn jeder darauf achte, seinen Müll ordnungsgemäß zu entsorgen, sei vielen geholfen, findet Ludwig. „Wir leben in einer Gemeinschaft. Und hier ist es doch einfach viel schöner, wenn es sauber ist. Das müssten die Leute mal begreifen“, meint auch einer der Teilnehmer der jüngsten Aktion. Acht Personen machen mit. Normalerweise sind es mehr. „Das liegt zum einen am Wetter, zum anderen an den Ferien“, vermutet eine Teilnehmerin.

Junge Leuten sollen richtiges Verhalten lernen

Vor allem junge Leute sollten durch die Aktion lernen, dass ihre Umgebung nicht von allein sauber bleibt und dass sie ihren Müll nicht einfach sorglos irgendwo hinwerfen dürften, erklärt Ludwig. Aber dabei sei auch pädagogisches Geschick gefragt. „Eine Mutter hat mal zu ihrem Kind gesagt, dass es in der Schule besser werden müsse, sonst würde es auch irgendwann so etwas machen müssen wie wir“, erinnert sich Ludwig kopfschüttelnd. Solch unüberlegte Äußerungen zeichneten ein völlig falsches Bild von dem ehrenamtlichen Engagement im Sinne der Gemeinschaft, ärgert er sich.

Dass Ludwig das gemeinschaftliche Miteinander am Herzen liegt, beweist er nicht nur mit der Müllaktion. Er hat schon mehrere Kinderbücher veröffentlicht, in denen er Themen wie Nachhaltigkeit und Wiederverwertung kindgerecht aufarbeitet. Dabei geht es ihm darum, eine Botschaft zu vermitteln. Auch wenn ihn das Verhalten von Menschen frustriere, die ihren kompletten Hausrat einfach im nächsten Busch entsorgten. Aber Ludwig macht unermüdlich weiter. „Was bleibt mir anderes übrig?“

Von Janna Silinger