Benthe

Körperliche und geistige Fitness, gepaart mit Ehrgeiz, Ausdauer und Willenskraft sind keine Privilegien allein der Jugend. Das stellt der 92-jährige Dietrich Nolte besonders eindrucksvoll unter Beweis. Seit 60 Jahren hat der Benther die Prüfungen zum Deutschen Sportabzeichen abgelegt. Das große Ziel des im November 1928 in Berlin geborenen, die 65. Urkunde vollzumachen, muss er aufgeben. „Leider lässt das die Arthrose in beiden Knien nicht zu“, erzählt er bedauernd. Auf seinen täglichen Morgensport verzichtet er trotzdem nicht. „Vor dem Duschen mache ich 20 Minuten leichtes Fitnesstraining“, berichtet er und lacht. Er bewege sich einfach gern.

Dietrich Nolte legt zum 60. Mal das Deutsche Sportabzeichen ab. Quelle: Heidi Rabenhorst

Regelmäßige Bewegung ist wichtig

Der studierte Betriebswirt ist stolz darauf, dass seine Leistung mit zunehmendem Alter kaum schlechter geworden sei. „Bis zum Goldenen Abzeichen hat im vergangenen Jahr nicht viel gefehlt“, sagt er. Natürlich hüpfe er bei seiner Morgengymnastik nicht mehr herum wie ein Jungspunt. Wichtig sei die regelmäßige Bewegung. Dazu gehören morgens kleine Fitness- und Dehnübungen. Im Alter von 25 Jahren hat Nolte zum ersten Mal das Deutsche Sportabzeichen abgelegt. Die Begeisterung dafür habe er während seines Studiums in Göttingen entdeckt. So kam es, dass er im Jahr 1953 das 1. Deutsche Sportabzeichen erwerben konnte. Seit damals habe sich nur eine kurze Pause gegönnt, als die Kinder klein waren, erzählt er stolz.

Dietrich Nolte absolviert im Jahr 1953 erstmals das Deutsche Sportabzeichen. Quelle: Heidi Rabenhorst

Jedermann-Gruppe trainierte am Niedersachsenstadion

Auch als es ihn beruflich nach Köln verschlug, legte er Jahr für Jahr die Prüfung ab. Besonders stolz sei er darauf, dass im Jahr 1969 die ganze Familie das Sportabzeichen erworben habe. Der jüngste Spross war damals gerade sechs Jahre alt geworden und durfte erstmals daran teilnehmen.

„Als wir 1971 nach Benthe gezogen sind, habe ich in einer Sportgruppe für jedermann in Hannover schnell mehrere Gleichgesinnte getroffen“, erzählt der sechsfache Vater und Großvater von acht Enkeln. Trainingsstätte sei die Mehrkampfanlage hinter dem Niedersachsenstadion gewesen. „Wir stehen auch heute noch in Verbindung“, fügt er hinzu. In guter Erinnerung an damals seien ihm vor allem die drei Jahre als Übungsleiter geblieben.

Sehr gern denkt er auch an die zahlreichen Familienurlaube auf der Insel Langeoog zurück. „Dort gab es Sportfeste für große und kleine Gäste. Das hat uns allen immer sehr viel Spaß gemacht“, erzählt er.

Dass bei Nolte der Sport zum Leben gehört, zeigt auch die 50-jährige Mitgliedschaft in seinem Heimatverein, dem VSV (Volkssportverein) Benthe. Bis Corona kam, habe er immer in der Halle trainiert. „Das war wirklich praktisch, wir wohnen ja quasi um die Ecke“, erzählt er. Noch seien die Sporthallen geschlossen. Im Sommer könne er dann aber hoffentlich wieder auf dem Sportplatz Fitness betreiben.

Von Heidi Rabenhorst