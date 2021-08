Benthe

Gute Nachrichten für die Ortsfeuerwehr Benthe: Die Pläne der Ronnenberger Stadtverwaltung für einen dringend notwendigen Feuerwehrneubau in dem Bergdorf nehmen immer konkretere Formen an. Das bisherige Gerätehaus an der Vogelsangstraße ist zu klein und entspricht auch schon seit Jahren nicht mehr den Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse (FUK). Daher will die Stadt in Kürze für einen Neubau eine der Ackerflächen am Ortsrand nahe dem Friedhof kaufen. Das hat jetzt auf Nachfrage Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms bestätigt.

Für welches Grundstück im Südosten von Benthe sich die Stadt ganz konkret interessiert, das will Harms jetzt noch nicht verraten. „Die Gespräche und Verhandlungen mit dem Eigentümer sollen erst in der zweiten Jahreshälfte aufgenommen werden“, sagt die Bürgermeisterin. Was Harms bislang nur mitteilt: Es handele sich um eine der Ackerflächen gegenüber dem Friedhof. Dafür kommen jedoch zwei Areale in Frage: östlich und westlich entlang der Straße Gergarten.

Nahe dem Friedhof befindet sich im Westen der Straße Gergarten eine mögliche Ackerfläche für einen Feuerwehrneubau. Quelle: Ingo Rodriguez

Bauarbeiten sollen im Jahr 2023 beginnen

Details nennt die Bürgermeisterin aber schon hinsichtlich des weiteren Zeitplanes: Ziel ist es demnach, den Grundstückskauf noch in diesem Jahr abzuwickeln. Vorher müsse die Stadtverwaltung aber noch einmal genau klären, ob die gewünschte Fläche bislang noch als eine mögliche Erweiterungsoption für den angrenzenden Friedhof eingeplant sei. Dann sei zu prüfen, ob diese Erweiterungsfläche langfristig auch wirklich für die Ruhestätte benötigt werde. Harms ist aber trotz der möglichen Interessenkollision zuversichtlich. Es gebe ja am südöstlichen Ortsrand von Benthe genügend freie Ackerfläche, um beide Projekte umzusetzen, sagt sie. Die Stadt ist allerdings auf die Verkaufsbereitschaft der jeweiligen Eigentümer angewiesen.

Alle weiteren notwendigen Vorkehrungen für einen Benther Feuerwehrneubau hat die Stadt Ronnenberg laut Bürgermeisterin jedoch bereits getroffen. Demnach sind im Haushalt für das Jahr 2022 rund 200.000 Euro an Planungskosten für das Bauprojekt eingeplant. Laut Harms will die Stadt nach derzeitigem Stand dafür ein Planungsbüro beauftragen. Für 2023 und 2024 stehen dann nach Angaben der Bürgermeisterin jeweils eine Million Euro im Haushalt bereit – zur Finanzierung der Baukosten. „Wenn man mögliche Verzögerungen berücksichtigt, sollten die Bauarbeiten für das neue Feuerwehrhaus möglichst im Jahr 2025 abgeschlossen sein“, sagt Harms.

Auch östlich der Straße Gergarten befindet sich eine mögliche Ackerfläche für einen Feuerwehrneubau. Quelle: Ingo Rodriguez

Laut Carsten Ebel, Ortsbrandmeister von Benthe, ist für einen Neubau eine Größenordnung von rund 2500 Quadratmetern nötig. Das hatte der Ortsbrandmeister erst kürzlich noch einmal gesagt. Gegenüber dieser Zeitung hatte Ebel im Juli auch einen möglichen Wunschstandort beschrieben: „Ein Neubau in Höhe des Friedhofs wäre ideal – auch wenn das nicht mehr zentral im Dorf wäre.“ Ein Erweiterungsbau am bisherigen Standort scheidet aber aus. Rund um das Gerätehaus und die Fahrzeughalle an der sehr schmalen Vogelsangstraße befindet sich dichte Wohnbebauung.

Von Ingo Rodriguez