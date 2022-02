Benthe

Auch in dem Ortsteil Ronnenbergs, der keinen Durchgangsverkehr zu verkraften hat, beklagen Bürger seit mehreren Jahren die Belastung durch Raser auf den Dorfstraßen. Um diese Tempoüberschreitungen zu reduzieren, erwägt der Ortsrat in Benthe, eine Geschwindigkeitsmesstafel anzuschaffen. Der Kauf eines solchen Messinstruments mit optischer Darstellung des gefahrenen Tempos für Autofahrer gestaltet sich aber schwieriger als gedacht. Einen entsprechenden Antrag musste der Ortsrat deshalb zuletzt erneut aufschieben.

Die Stadt Ronnenberg besitzt und betreibt ebenfalls entsprechende Tafeln, die nach Bedarf im gesamten Stadtgebiet aufgehängt werden. Damit stehen sie für Messungen in Benthe aber seltener zur Verfügung, als es den genervten Dorfbewohnern lieb ist. Diese würden gern dauerhaft die Geschwindigkeit auf den Dorfstraßen kontrollieren. Letztlich gilt fast überall Tempo 30, gerade auf den Einfallstraßen – Sieben-Trappen-Straße und Gergarten – sind die Autos aber nach dem Empfinden der Anwohner deutlich schneller unterwegs. „Der subjektive Eindruck der häufigen Geschwindigkeitsübertretung soll objektiviert werden“, begründet Ortsbürgermeister Henning Bitter (CDU) einen gemeinsamen Antrag aller Fraktionen.

Auf der Sieben-Trappen-Straße sehen sich auch Busfahrer der Kritik der Anwohner ausgesetzt. Die Fahrer hielten sich oft nicht ans Tempolimit, heißt es. Quelle: Uwe Kranz

Stadt darf in diesem Fall keine Spenden annehmen

Aber schon bei der Frage, wie die Tafel finanziert werden kann, gibt es bislang unüberwundene Hürden. Eine Initiative von Bitter, gemeinsam mit Gerald Müller von der Benther CDU die Kosten für die Tafel als Spende zu übernehmen, war vor knapp einem Jahr von der Verwaltung als rechtlich nicht zulässig zurückgewiesen worden. Mit dem aktuellen Antrag strebte der Ortsrat jetzt an, im Dorf Spenden für die Finanzierung einzuwerben. Kämmerer Frank Schulz erläuterte allerdings, warum die Stadt dafür keine Spendenquittungen ausstellen darf: „Für ordnungsbehördliche Maßnahmen dürfen keine Spenden eingeworben werden“, sagte er. Die Kontrolle der Geschwindigkeit im Verkehr gehört in diesen Bereich.

Der Ortsrat muss nun überlegen, ob er das Gerät selbst kauft oder das Geld einsammelt und als „Investitionszuschuss auf freiwilliger Basis“ an die Stadt weiterreicht, damit diese die Bezahlung regeln kann. Auf jeden Fall soll für Benthe ein baugleiches Gerät angeschafft werden, wie es der Bauhof bereits einsetzt. So soll sichergestellt werden, dass die richtige Bedienung seitens der städtischen Mitarbeiter gewährleistet ist. Die Kosten belaufen sich auf etwa 2300 Euro.

Messgerät soll nur in Benthe eingesetzt werden

Doch egal, wer die Tafel kauft – ausschließlich die Verwaltung könne entscheiden, „wo an der Straße etwas aufgehängt wird“, erklärt Fachbereichsleiter Kai Roegglen. Es könne aber garantiert werden, dass das Benther Gerät auch ausschließlich in Benthe zum Einsatz komme. Von der geplanten Veröffentlichung der mithilfe der Tafel gewonnenen Daten riet Kämmerer Schulz indes ab, da diese zu ungenau ausfielen.

Die vielen Einschränkungen und Änderungen zum eigentlich geplanten Antrag will der Ortsrat nun in einen neuen Entwurf einarbeiten. Über die präventive Maßnahme zur Verkehrsberuhigung im Ort soll dann in der nächsten Ortsratssitzung erneut beraten werden.

Von Uwe Kranz