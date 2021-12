Benthe

Er ist zwar erst seit gut drei Wochen der neue Ortsbürgermeister von Benthe. Intensiv einarbeiten muss sich Henning Bitter (CDU) aber keineswegs: „Ich bin ja schon seit 2016 im Ortsrat und auch schon vor eineinhalb Jahren als Nachrücker in den Rat der Stadt gekommen“, sagt der 60-Jährige. Mitte November wurde Bitter in der konstituierenden Sitzung des Ortsrates einstimmig an die Spitze des Gremiums gewählt. Sein langjähriger Vorgänger Detlef Hüper hatte nicht mehr kandidiert. Nachfolger Bitter ist hochmotiviert und hat sich viel vorgenommen: „Wir haben eine ganze Reihe wichtiger Themen vor der Brust“, sagt der neue Ortsbürgermeister.

Bevor sich Bitter genauer zu den bevorstehenden Aufgaben äußert, hebt er ein übergeordnetes Ziel hervor: „Die Bürger sollen nicht überrascht sein, wenn ein neues Thema aufploppt“, sagt der studierte Maschinenbau-ingenieur, der seit Jahren in der Softwarebranche tätig ist. Für die Dorfbewohner sei stattdessen ein niedrigschwelliges Angebot für regelmäßige Informationen erforderlich. Bitter setzt auf Transparenz. Eine seiner ersten Amtshandlungen war es deshalb, für Benthe eine neue Internetseite zu gestalten. Unter benthe.org seien „kurz und knackig“ wichtige Termine und Kontakte zu finden, sagt Bitter. Möglicherweise sei es auch sinnvoll, die Dorfbewohner künftig zusätzlich noch über einen E-Mailverteiler über die Arbeit des Ortsrates zu informieren.

„Wir wollen gemeinsam etwas für den Ort erreichen“

Was dem neuen Ortsbürgermeister ebenfalls wichtig ist: „Bei uns steht die Parteipolitik im Hintergrund. Wir wollen gemeinsam etwas für den Ort erreichen“, betont Bitter und verweist auf seine einstimmige Wahl in der konstituierenden Sitzung. Die Grünen hätten schließlich mit drei Sitzen die Mehrheit – und hätten nicht für ihn stimmen müssen. Trotzdem verzichteten sie auf eine Kandidatur für den Bürgermeisterposten – zugunsten von Bitter, weil dieser bei der Kommunalwahl die meisten persönlichen Stimmen erhalten hatte.

Bitter geht auf konkrete Aufgaben ein. Der ruhende und fließende Verkehr im Dorf sei ein besonders wichtiges Thema, sagt er. In Benthe werde regelmäßig „äußerst abenteuerlich geparkt und auch besorgniserregend gerast“, meint der 60-Jährige. Schwerpunkte mit regelmäßigen Geschwindigkeitsüberschreitungen innerhalb der Ortschaft seien die Straße Gergarten und die Sieben-Trappen-Straße. Das Tempo-30-Limit werde dort immer wieder von Autofahrern missachtet. Um das künftig zu verhindern, will der Ortsrat eine Geschwindigkeitsmesstafel für rund 2000 Euro anschaffen. Wie Bitter berichtet, stehen für den Kauf bereits 500 Euro aus dem Budget des Ortsrates zur Verfügung. „Der fehlende Betrag soll mit einer Spendenaktion zusammenkommen“, kündigt der Ortsbürgermeister an.

„Mit dem Ensemble von Schule, Kita und Hort muss etwas passieren“

Bitter will gemeinsam mit dem Ortsrat auch frühzeitig die Weichen für ein zukunftsweisendes Projekt stellen. „Wenn für Grundschulen ab 2026 ein Ganztagsbetrieb zur Pflicht wird, muss in Benthe etwas mit dem Ensemble von Schule, Kita und Hort passieren“, sagt er. Es fehle einfach der Platz, um dort zusätzlich noch eine Mensa zu errichten. Möglicherweise sei eine Verlegung der Kita erforderlich, um einen Ganztagsbetrieb zu ermöglichen, beschreibt Bitter Gedankenspiele.

Bitter verweist vor diesem Hintergrund auch auf den geplanten Umzug der Feuerwehr aus der beengten Ortsmitte und die Planungen für den Bau eines neuen Gerätehauses. Vielleicht würden sich in diesem Zusammenhang auch darüber hinaus neue Unterbringungsmöglichkeiten ergeben, sagt er.

„Ich bin in Benthe ganz gut vernetzt“

Was dem neuen Ortsbürgermeister bei seinen künftigen Aufgaben helfen wird: „Ich bin in Benthe ganz gut vernetzt“, sagt Bitter, der seit 1995 mit seiner Frau im Ort wohnt. Das neue Amt ist für ihn offenbar keine Belastung. „Ich verbringe seit längerer Zeit einen großen Teil meiner Freizeit mit der Kommunalpolitik und werde das auch weiterhin tun“, sagt der 60-Jährige.

Von Ingo Rodriguez