Des einen Freud, des anderen Leid. Dieses Sprichwort deckt sich auch mit den Begehrlichkeiten der Einwohner im Stadtteil Benthe, wenn es um den Straßenverkehr geht. So ließ Holger Garbe ( FDP) während der Ortsratssitzung am Dienstag Fotos von einem Sattelzug herumgehen, der zuletzt häufig am Ortseingang am Straßenrand geparkt war. „Der gehört da nicht hin“, stellte er fest. „Als der da gestanden hat, sind die Autos bei uns viel langsamer gefahren“, entgegnete ein Anwohner der Einfallstraße Gergarten.

Raser nutzen die freie Sicht

Sollen sich die Benther nun an allen Ortsgrenzen Lastwagen auf die Straßen stellen, um die Raser zu bremsen? Wohl kaum. Aber wie ist das Problem zu lösen, dass trotz Tempo 30 sowohl auf der Straße Gegarten als auch auf der Sieben-Trappen-Straße auftritt? Bei privaten Messungen sind in diesem Bereich angeblich bereits Pkws mit Spitzenwerten um die 100 Stundenkilometer gemessen worden, erklärte ein Anwohner. Fakt ist aber, dass sich zahlreiche Autofahrer nicht an das Tempolimit halten. Schon zu Beginn der Ortsbegehung hatte eine Anwohnerin der Sieben-Trappen-Straße hohe Durchfahrtgeschwindigkeiten vor ihrem Haus beklagt – sobald die auf die Straße gemalten Parkflächen frei sind und der Durchgangsverkehr freie Sicht hat.

Die auf der Straße aus Richtung Gehrden kommend vor einigen Jahren eingerichteten Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung reichen ihr und ihren Nachbarn deshalb nicht aus. Die Anlieger fordern zusätzliche Baken und Schwellen auf der Fahrbahn, um die Autofahrer zu disziplinieren. Am liebsten wäre ihnen eine regelmäßige Geschwindigkeitskontrolle. Bürgermeisterin Stephanie Harms räumte in diesem Zusammenhang ein, das die Stadt auch in Zukunft keine eigenen Tempokontrollen durchführen könne. Eine geplante Kooperation mit der Gemeinde Wennigsen sei von der Region Hannover kassiert worden, berichtete sie.

Fahrer von Regiobus sind Teil des Problems

Gleichwohl will die Verwaltung die Region bitten, zu prüfen, ob auf der Sieben-Trappen-Straße und dem Gergarten geblitzt werden kann und dies dann auch zu tun. Die Region führt ihre Kontrollen drei bis viermal im Monat an verschiedenen Stellen im Ronnenberger Stadtgebiet durch. Auch die Polizei könnte Messungen an den Einfallstraßen vornehmen.

Allerdings lässt sich das Problem der Raser in Benthe offenbar nicht allein auf die Dorfbewohner reduzieren. Letztlich handelt es sich zwar um einen Ort ohne Durchgangsverkehr, allerdings sind auch zahlreiche Ortsfremde – beispielsweise Lieferanten oder Hotelgäste – im Ort unterwegs. Dazu machen die Anwohner die Fahrer der Regiobus als beachtlichen Teil Problems aus. Diese müssten unbedingt eingebremst werden, forderte ein Gergarten-Anrainer, der auch berichtete, das direkte Ansprachen der Regiobus-Chauffeure von Benther Fahrgästen bislang keinen Erfolg gehabt hätten. Lisa Maack (Grüne) bat die Stadtverwaltung, dieses Problem bei Regiobus zu thematisieren. Das habe sicher mehr Gewicht als ein Anruf eines Bürgers bei dem Unternehmen.

Vor neuen Maßnahmen will die Stadt nun aber zunächst weitere Messungen durchführen. Eine einwöchige Maßnahme nach den Sommerferien werde derzeit ausgewertet, erklärte Harms. Auf der Sieben-Trappen-Straße wird der Verkehr in diesen Tagen ohnehin ausgebremst. Dort sind Baumaschinen einer Firma unterwegs, die den Gehweg entlang der Straße saniert.

Von Uwe Kranz