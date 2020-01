Benthe

Rechts oder links? Das ist im Moment eine der wichtigsten Fragen für die Einwohner des Ronnenberger Ortsteils Benthe. Vor allem in der Straße Am Steinweg und in der Salinenstraße bekommen die Anlieger derzeit wechselseitig Vor- und Nachteile von einseitigen Halteverboten zu spüren. Aber auch andere Maßnahmen zur Regelung des fließenden Verkehrs wurden während der Ortsratssitzung am Dienstag, 14. Januar, diskutiert.

Während der Beratungen zum Haushalt der Stadt für 2020 fragte der FDP-Politiker Holger Garbe die anwesende Verwaltungsspitze, ob nicht ein Teil der geplanten Mittel für Straßensanierungen stattdessen für verkehrsberuhigende Maßnahmen verwendet werden könne. Stadtkämmerer Frank Schulz informierte, dass es sich dabei um unterschiedliche Töpfe handele. Denn während die Maßnahmen für die Straßensanierung bereits in einem vom Stadtrat beschlossenen Dreijahresprogramm vorgeplant sind, gibt es ein solches Papier für die Verkehrsberuhigung nicht.

Tempo-30-Hinweis wird nicht beachtet

Bei dem Arbeitsaufwand, der damit verbunden sei, müssten die Benther bis etwa 2025 darauf warten, dass etwas umgesetzt werden könne, erklärte Bürgermeisterin Stephanie Harms. Besser seien deshalb individuelle Maßnahmen. Diese sollen in enger Abstimmung mit der Ortsfeuerwehr entwickelt werden. Denn die Durchfahrt der Rettungsdienste habe bei aller Verkehrsberuhigung Priorität.

Eine erste Maßnahme nach einer Ortsbefahrung mit der Feuerwehr ist das wechselseitige Halteverbot in den Straßen Am Steinweg und Salinenstraße gewesen. Seither drehen sich die Diskussionen der Anwohner – je nachdem welche Straßenseite gerade probeweise mit den Verbotszonen belegt ist – um zugeparkte Grundstückszufahrten oder die höhere Geschwindigkeit, die seither von einigen Autofahrern erzielt wird.

Auch mit Blick auf die zuletzt häufiger monierten Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der Sieben-Trappen-Straße verwiesen Harms und Ortsbürgermeister Detlef Hüper auf eine Ortsbegehung am 25. Mai. Die Besichtigung soll möglichst neue Ergebnisse zutage fördern. Vorerst versprach die Bürgermeisterin nur eine Messtafel für die Sieben-Trappen-Straße.

Von Uwe Kranz