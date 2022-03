Benthe

Mit seiner Idee ist Thomas Lison bei Familie und Freunden auf offene Ohren gestoßen: Der Benther fand, es muss noch etwas anderes möglich sein, als Geld zu spenden. Deshalb hat sich Lison dazu entschieden, selbst an die ukrainische Grenze zu fahren und Hilfsgüter dorthin zu bringen. Neben vielen privaten Spenden für die Ukraine konnte er das Altenpflegeheim Integra aus Empelde und die Firma Harry Brot Hannover zum Spenden bewegen.

Spendenbereitschaft ist überwältigend

Das Pflegeheim stellte nicht nur einen Mercedes-Sprinter mit neun Sitzplätzen zur Verfügung, sondern spendete auch noch viele nützliche Hygieneartikeln für die Flüchtlinge. Lisons Bruder Martin, der in der Empelder Senioreneinrichtung als Koch beschäftigt ist, hat den Kontakt zu Heimleiter Michael Krawczyk hergestellt. „Das war natürlich toll, weil im Sprinter mehr Sitzplätze als in meinem eigenen Bully zur Verfügung standen“, stellt Thomas Lison fest.

Großzügig: Thomas Lison (links) bedankt sich bei Michael Krawczyk für die kostenlose Bereitstellung des Sprinters. Quelle: Heidi Rabenhorst

Und auch die Menschen um ihn herum waren großzügig. „Innerhalb von drei Tagen hatte ich 700 Euro zusammen. 400 Euro gingen allein für Benzin weg“, berichtet der 41-Jährige. Sein Dank gilt neben den Spendern auch seinem Arbeitgeber, Harry Brot, der ihm für die Hilfsaktion zwei Tage Sonderurlaub gewährt hat.

Nach seinem Start um 6.30 Uhr in Benthe war Lison kurz nach Mitternacht an der polnisch-ukrainischen Grenze. „In Medyka habe ich direkt alles abgeladen und vor Ort gefragt, was benötigt werde“, erzählt er. Übernachtet hat er in einem Hotel in Przemyśl. Mittags ist er nach der Zuteilung seiner Schützlinge mit ihnen nach Hannover aufgebrochen. Mit dabei hatte er zwei Männer, zwei Frauen, zwei Kinder und einen Hund. „Nadja Stashyshyn und ihre neun und 13 Jahre alten Kinder aus Lemberg wurden mir nicht zugeteilt. Sie haben mich auf dem Parkplatz angesprochen und gefragt, ob ich sie mitnehmen könne“, berichtete Lison. Sie habe das Autokennzeichen erkannt, weil ihre Schwägerin in Bothfeld wohnt.

Flüchtlinge werden in Niedersachsen bereits erwartet

Die 23-jährige Studentin Anastasia Martseniúk, ebenfalls aus Lemberg war in Begleitung ihres Hundes. Beide haben einen Platz bei einer Gastfamilie in Mellendorf gefunden. Auf den 63 Jahre alten Oleg Paustovsky aus Kiew warteten in Osnabrück bereits seine Frau und die Kinder, die gleich bei Kriegsausbruch fliehen konnten. Und auch Igor Kolosov aus Charwik wurde in Hildesheim bereits sehnsüchtig von seiner Ehefrau erwartet. Auch sie konnte zu Beginn des Krieges aus der Ukraine flüchten.

Hilfsgüter aus Ronnenberg sind angekommen Auch die im Rahmen der Ronnenberger Spendenaktion gesammelten Hilfsgüter sind in der polnischen Partnerstadt Swarzedz angekommen. Die mehr als 30 Paletten und 70 große Tüten werden nun in Teilen weiter in die Ukraine transportiert. Vor Ort wurde der Organisator der Spendenaktion, Torsten Jung, von Marian Szkudlarek, dem Bürgermeister der Stadt Swarzedz in Empfang genommen. „Wir wurden bereits erwartet, die hiesige Feuerwehr hat innerhalb kürzester Zeit den 40-Tonner abgeladen“, so Jung. Swarzedz selbst hat nach Angaben von Szkudlarek bereits mehr als 1500 Flüchtlinge aufgenommen. Man gehe davon aus, dass sich die Zahl in dieser Woche verdoppeln werde. Benötigt würden weiterhin Babynahrung, Konserven und Trockennahrung. Denkbar sei daher, dass eine erneute Spenden-Sammelaktion für die Menschen in der Ukraine ins Leben gerufen werde, erklärt Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke.

„Nachdem ich alle in ihrem neuen Zuhause abgesetzt habe, war ich um etwa 3.30 Uhr wieder zu Hause in Benthe“, erzählt Thomas Lison. An Schlaf war nicht zu denken. Er musste erstmal alles seiner Frau erzählen. Erschöpft und „irrsinnig glücklich“ sei er dann irgendwann ins Bett gefallen. „Diese Momente des Glücks, als alle im Auto saßen, werde ich niemals vergessen“, betont er gerührt.

Besonders beeindruckt hat ihn die perfekte Organisation der Polen. „Die Flüchtlinge waren unter anderem in Schulen untergebracht. Immer wieder gab es Durchsagen, sodass jeder unter anderem Bescheid wusste, welche Formalitäten zu erledigen sind “, so Lison. Ein weiteres Auffanglager habe es in einem großen Einkaufsmarkt gegeben. „Dort gab es verschiedene Bereiche mit den jeweiligen Länderflaggen. Ich wusste also sofort, wo ich Menschen finde, die gerne nach Deutschland wollen“, fügte er hinzu.

Schon am Freitag will er erneut in Richtung Ukraine aufbrechen. Diesmal werde es aber keine Alleinfahrt sein. „Ein Bekannter der Ukraine-Hilfe aus Diekholzen bei Hildesheim hat einen großen Reisebus und drei Sprinter gemietet“, erzählt Lison. Er selbst werde ein Begleitfahrzeug fahren.

Von Heidi Rabenhorst