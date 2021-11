Empelde

„Glück auf!“ Diese Begrüßung hört man oft an diesem Vormittag. So heißen sich die früheren Bergleute der ehemaligen Zeche Hansa bei ihrem Treffen willkommen. Ort des Wiedersehens ist das Niedersächsische Museum für Kali- und Salzbergbau – das sich im Kellergeschoss befindet, für die Männer im gesetzteren Alter also nicht barrierefrei zu erreichen ist. „Kein Problem für mich, ich bin fit und fahre mit Freunden und Nachbarn auch noch viel Fahrrad“, sagt Siegfried Müller. Der Empelder ist jedoch nicht mit dem Rad gekommen, sondern zu Fuß. Er ist der älteste der „Hanseaten“ – im nächsten Sommer wird er 93 Jahre alt.

Zum 48. Mal treffen sich die „Hanseaten“ wieder, traditionell am ersten Wochenende im November. Die Treffen sind für Müller wie ein Wiedersehen mit der Familie, aber auch ein Heimspiel mit einer Rückkehr in die eigene Vergangenheit. „Ich war früher Baubetriebsführer, habe damals direkt neben dem Gelände gewohnt, brauchte also zur Arbeit nur über die Straße zu gehen“, berichtet er.

„Hanseat“ Siegfried Müller erinnert sich gern an seine Zechenzeit. Quelle: Stephan Hartung

Bis 1973 war die Hansa in Empelde in Betrieb. Die Ehemaligentreffen begannen schon 1972, wie sich Gerd Liebig erinnert. „Damals waren 300 bis 400 Leute dabei, weil auch frühere Büroangestellte eingeladen wurden. Da haben wir das im Sportpark Empelde ausgetragen“, sagt Liebig, der das Treffen jedes Jahr zusammen mit Hermann Hildebrandt organisiert. „Es liegt in der Natur der Sache, dass wir immer weniger werden, einige Kumpel sind schon verstorben.“ Zwei Dutzend Bergleute sind aber anwesend, 57 Personen sind noch offiziell in der Kartei verzeichnet, 40 davon hatte Liebig per Brief angeschrieben. Ein Rückläufer der Post mit Vermerken wie „unbekannt“ oder „nicht zustellbar“ sei stets ein Zeichen dafür, dass sich die Anzahl der „Hanseaten“ weiter verringert hat.

Kumpel sind sogar aus Kassel angereist

Die Kumpel sind nicht nur aus Empelde und dem Regionsgebiet Hannover ins Museum gekommen, sondern auch aus Kassel, Loccum, Bad Salzdetfurth und Celle. Kleinere Anekdoten werden in der Dauerausstellung ausgetauscht oder später bei einem Imbiss im Obergeschoss. Es gibt Schlachteplatte mit Gürkchen, dazu Kaltgetränke. Zum Bergbau gehörte früher natürlich auch eine Gaststätte – Liebig betrieb sie, inklusive Übernachtungsmöglichkeiten für Junggesellen. „Deswegen hat man damals nur vom Bullenkloster gesprochen“, sagt Liebig und lacht. Und noch eine Geschichte fällt ihm ein: „In der Gaststätte haben wir Altbier ausgeschenkt, das gab es sonst nirgendwo in Hannover und Umgebung.“

Das Treffen mit den alten Weggefährten und der Austausch seien wichtig, meint Hildebrandt, der sich darum gern dafür engagiert. „Bei uns Bergleuten ist es ohnehin etwas ganz Besonderes. Der Zusammenhalt ist sehr groß, der Respekt untereinander auch“, sagt Hildebrandt. Er wundert sich immer wieder, wenn heutzutage fehlender Respekt angemahnt wird. „Das hätte es bei uns nie gegeben. Jeder ist für den anderen da – weil es allein nicht funktioniert.“

Von Stephan Hartung