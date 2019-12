Ronnenberg

Die Stadt Ronnenberg hält auch in Zukunft an dem Konstrukt fest, die Stellvertretung der Bürgermeisterin mit einem Ersten Stadtrat als Wahlbeamten zu besetzen. Das ist das Ergebnis der Diskussion und der Abstimmung in der öffentlichen Sitzung des Rates der Stadt. Im aktuellen Fall der Nachfolge von Torsten Kölle entschied sich das Gremium allerdings mehrheitlich dazu, diesen Posten in der Ausschreibung mit der Leitung des Fachbereichs Bildung, Jugend, Sport, Soziales, Senioren, Gleichstellung und Integration zu verknüpfen.

Bürgermeisterin stimmt nach Änderung gegen eigenen Antrag

Was muss geschehen, damit Bürgermeisterin Stephanie Harms ( CDU) gegen ihren eigenen Antrag stimmt? Es muss einen Änderungsantrag der SPD-geführten Gruppe 1 geben, der von der Fraktion der Grünen unterstützt wird, inhaltlich aber nicht nach dem Geschmack der Verwaltungschefin ist. So geschehen beim Beschluss zur Vorgehensweise bei der Ausschreibung der Stelle des Ersten Stadtrates.

Dabei hatte der Tagesordnungspunkt für Harms eigentlich wie von ihr geplant begonnen. Die Grünen standen mit ihrem Vorstoß, den Posten des Wahlbeamten unter anderem aus finanziellen Gründen in Ronnenberg zu streichen, allein auf weiter Flur. Dem Nein zum Antrag der Fraktion vonseiten der beiden großen Gruppen im Rat schloss sich die AfD zwar nicht an. Nachdem sie einen eigenen Antrag über einen zeitlichen Aufschub der Neubesetzung wegen mangelnder Erfolgsaussicht zurückgezogen hatte, enthielten sich die vier Abgeordneten jedoch ihrer Stimme. Der Antrag der Grünen erhielt somit nur die fünf Ja-Stimmen der eigenen Fraktion.

SPD schlägt Änderung der Vorlage vor

Die für diesen Fall bereits vorbereitete Beschlussvorlage der Bürgermeisterin wollte die Gruppe mit SPD und Linken allerdings um einen entscheidenden Part erweitern. Dieter Schur verteilte den Änderungsantrag kurz vor Sitzungsbeginn. Darin wird die Ausschreibung der Stelle des neuen Ersten Stadtrats zum 1. November 2020 mit der Leitung des Fachbereichs 2 verknüpft. Die Grünen sahen sich laut Aussage von Ratsherr Uwe Buntrock als „Zünglein an der Waage“ in diesem Punkt und erbaten sich Beratungszeit, woraufhin sich die Politiker für 15 Minuten in kleine Gruppen zurückzogen.

Die Positionen waren anschließend klar: Die Bürgermeisterin, unterstützt von CDU, AfD und Freien Wählern, will eine Kommission bilden, die mit Unterstützung der externen Beraterfirma NSI Consult die Ausschreibung entwickeln soll. Dabei strebte sie eine größtmögliche Auswahl an, weshalb der Erste Stadtrat ohne eine Ressortzuweisung gesucht werden sollte. Es sollte der beste Bewerber, nicht der Beste aus einem Fachbereich gesucht werden. Auch das Parteibuch sei ihr dabei nebensächlich, betonte sie.

SPD und Linke sehen allerdings ein Problem, einen Bewerber zu finden, wenn dieser nicht weiß, in welchem Ressort er sich beweisen muss. Außerdem wolle man später Umbesetzungen der drei Fachbereichsleiter untereinander vermeiden. Schur stellte zudem infrage, dass es bessere Besetzungen der beiden anderen Fachbereiche gebe, als Frank Schulz und Wolfgang Zehler, die diese Posten derzeit ausfüllen. Volker Zahn ( CDU) wollte das nicht einsehen. Die Stadt beschneide sich in der Auswahl unnötig und sperre möglicherweise gute Leute von der Bewerbung aus, monierte er.

Lob für den Gesamtprozess tröstet nicht

Das Lob für den geplanten Gesamtprozess, das sowohl von SPD als auch von den Grünen gegenüber der Bürgermeisterin ausgesprochen wurde, besserte deren Laune aber nicht mehr, als sich die Mehrheit für den Änderungsantrag der Gruppe 1 abzeichnete. Gemeinsam votierten diese und die Grünen mit 17 Stimmen für die Fachbereichsbindung der Ausschreibung. Die Gruppe 2 stimmte gemeinsam mit der AfD dagegen. Zusammen ergab das aber nur 15 Stimmen.

Die Verwaltung hat nun also gut zehn Monate Zeit, einen Fachbereichsleiter für Bildung, Jugend, Sport, Soziales, Senioren, Gleichstellung und Integration zu finden, der aufgrund seiner Eignung auch Harms’ Anforderungen erfüllt, um ihn als Wahlbeamten zum Ersten Stadtrat wählen zu lassen.

