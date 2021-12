Ronnenberg

Die Statistiken der Region Hannover sind immer nur Momentaufnahmen. Ursachen für die Entwicklung der Bevölkerungszahlen lassen sich häufig nur schwer ergründen. In den Tabellen, die für das dritte Quartal 2021 veröffentlicht wurden, zeigen sich für die Stadt Ronnenberg jedoch erstaunliche Besonderheiten. Denn während die Region insgesamt neue Bevölkerungsrekorde erzielte, ging die Einwohnerzahl in Ronnenberg deutlich stärker zurück als in jeder der anderen Kommunen im Umland der Landeshauptstadt.

Mit 1.180.616 hat die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in der Region Hannover erstmals die Marke von 1,18 Millionen überschritten. Von den Kommunen im Umland haben alle bis auf drei ebenfalls Zuwächse verzeichnet. Im Minus sind dagegen lediglich Pattensen (-1), Wennigsen (minus 12) und mit weitem Abstand Ronnenberg. Demnach haben 103 Menschen innerhalb eines Quartals ihren Wohnsitz aus der Stadt weg verlegt.

Bevölkerungsverluste betreffen fünf Stadtteile

Die Bevölkerungsverluste betreffen fünf der sieben Stadtteile Ronnenbergs. Während Ronnenberg (plus 7) und Benthe (unverändert) die Bevölkerungszahl im dritten Quartal halten oder sogar leichte Zugewinnen verzeichnen, verlieren die anderen fünf Stadtteile an Bevölkerung. Absolut sind die Verluste im größten Ortsteil Empelde (66) am höchsten. Relativ am stärksten ist jedoch der Bevölkerungsverlust in Ihme-Roloven (18). Hier reduzierte sich die Bevölkerungszahl um 1,9 Prozent gegenüber dem vorherigen Quartal. Weetzen kehrten 22 Einwohner den Rücken.

Vor allem in Ihme-Roloven war in den vergangenen zwei Jahren der Ruf nach Bauplätzen besonders laut zu Vernehmen. Ob die Bevölkerungsverluste mit diesem Mangel zusammenhängen, lässt sich kaum belegen, da die Zahlen der Region nicht mit entsprechenden Informationen hinterlegt sind. Zumindest sind aber inzwischen sowohl in dem Doppeldorf als auch in Weetzen für die nähere Zukunft große Baugebiete geplant, die das Potenzial haben, den negativen Trend umzukehren.

Von Uwe Kranz