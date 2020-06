Ronnenberg

Farbenspiele gehen immer – vor allem in der Natur, die zuletzt in der Corona-Krise eine echte Renaissance erlebt hat und von vielen Menschen in Zeiten von Beschränkungen neu entdeckt wurde. Einen echten Hingucker bot in den vergangenen Tagen ein Feld in der Nähe der Biogasanlage in Ronnenberg. Eine Bewässerungsanlage schoss Wasser auf den trockenen Acker – soweit nicht ungewöhnlich im Frühjahr 2020, schließlich klagen die Landwirte über fehlenden Niederschlag.

Regenbogen statt Wasserfontäne

Doch bei genauerem Hinsehen scheint die Anlage, die Ähnlichkeit aufweist mit den historischen Handdruckspritzen der Feuerwehr, nicht Wasser abzufeuern – sondern einen Regenbogen. Wie eine Fontäne steigen die bunten Lichter empor. Dank der Lichtbrechung durch das Sonnenlicht entsteht damit das Farbenspiel, das man sonst nur am Himmel bei entsprechendem Wettermix sieht.

Anzeige

Laut Vorhersage soll in Ronnenberg auch in den nächsten Tagen die Sonne scheinen, aber auch Niederschläge sind möglich – das alles erhöht die Chance von weiteren Regenbögen. Am Boden oder in der Luft.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Stephan Hartung