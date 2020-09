Empelde

Ein bislang unbekannter Mann hat am späten Montagabend die Tankstelle an der Nenndorfer Straße in Empelde überfallen. Der Täter hat einen Angestellten mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Mit der Beute hat der Mann anschließend die Flucht ergriffen. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei betrat der Räuber am Montag gegen 21.40 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle. Er begab sich zum Tresen, bedrohte den 22 Jahre alten Angestellten mit einem Messer und forderte Geld. Der Täter nahm auch diverse Zigarettenschachteln mit und ergriff kurz darauf die Flucht. Er verschwand über einen direkt neben der Tankstelle verlaufenden Gehweg in Richtung eines Wohngebiet.

Täter spricht Deutsch mit Akzent

Der Angestellte blieb unverletzt. Er beschrieb den Täter als 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank und schätzte sein Alter auf 18 bis 20 Jahre. Der Mann war mit einer dunklen Hose und Jacke bekleidet. Die Jacke war mit dem Wappen des Sportvereins FC Barcelona versehen. Bei der Tat trug der Täter weiße Turnschuhe, eine Kapuze über dem Kopf sowie einen Einmal-Mundschutz. Zudem habe er Deutsch mit Akzent gesprochen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 zu melden.

Die Tankstelle in Empelde war zuletzt am 27. Dezember 2019 Schauplatz eines Raubzuges. Der damalige Täter wurde gut eine Woche später von der Polizei gefasst.

Von Uwe Kranz