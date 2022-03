Empelde

Mit gutem Beispiel vorangehen: Unter diesem Motto haben jetzt in Empelde Vertreter der Grundschule, des Familienzentrums und der Kitas auf dem Pausenhof der Theodor-Heuss-Schule einen rund 20 Meter langen Sprint hingelegt. Es war der symbolische Startschuss für die erneute Teilnahme am sogenannten Bewegungspass. „Kinder sollen bei der Initiative mit einem Stempelheft mobil gemacht werden, um auf Elterntaxis zu verzichten und stattdessen selbstständig zu Fuß gehen“, sagte Gowtham Paskaran vom TuS Empelde nach dem kurzen Wettlauf.

Startschuss für den Bewegungspass erfolgt im April

An dem Sprint hatten sich zuvor Vertreter derjenigen Einrichtungen beteiligt, deren Kinder fleißig Stempel sammeln sollen. Los geht es zwar erst im April. Der symbolische Auftakt war nun aber der erste Aufruf zum Mitmachen. „Für jede zu Fuß zur Schule, Kita, Kirchengemeinde oder zum Sportverein zurückgelegte Strecke gibt es nach der Ankunft einen Stempel“, erläuterte Paskaran, der auch Mitglied des Jugendparlamentes der Stadt ist, noch einmal das Prinzip. Kinder, die im zweimonatigen Aktionszeitraum alle der insgesamt 20 möglichen Stempel in ihrem Heft gesammelt haben, erhalten Preise und können an einem zusätzlichen Gewinnspiel teilnehmen.

Die Aktion Bewegungspass geht auf eine Initiative des Stadt- und Regionssportbundes, der Region und der Stadt Hannover, der Verkehrswacht und der Stiftung der Hannoverschen Volksbank zurück. Ziel ist es, Kinder grundsätzlich in Bewegung zu bringen. Auch für jede Strecke, die mit dem Fahrrad oder Tretroller sowie auf Inlinern zurückgelegt wird, gibt es deshalb einen Stempel. Dafür soll auf Fahrten im Auto der Eltern möglichst verzichtet werden. Der Bewegungspass soll auch Selbstständigkeit und Sicherheit im Straßenverkehr fördern.

Sportverein und Familienzentrum organisieren die Aktion

Der TuS Empelde und das Familienzentrum organisieren die Aktion in dem Ortsteil federführend. Damit Kinder noch mehr als die im Heft 20 möglichen Stempel sammeln können, gibt der TuS auch noch einen Infozettel mit zusätzlichen Freifeldern heraus. Verschiedene Sparten des Vereins sowie die Grundschule und die Kirchengemeinde bieten in der Teilnahmephase vom 25. April bis zum 24. Juni auch noch Aktionstage an, an denen die Kinder dorthin zu Fuß kommen können. „Mit zwei Zusatzstempeln gibt es auch noch ein Geschenk vom Regionssportbund“, sagte Paskaran.

Die Bewegungspässe sollen bis zum 22. April in allen teilnehmenden Einrichtungen ausgeteilt werden. Am 27. Juni macht die Grundschule den Auftakt und verteilt während einer Veranstaltung an die Schüler mit 20 Stempeln die Geschenke. Im vergangenen Jahr hatten sich in Empelde insgesamt 600 Kinder beteiligt. „Jetzt haben wir 610 Pässe bestellt“, sagte Paskaran.