Ihme-Roloven

Rainer Tubbe ist von dem Standort für eine Biberburg überzeugt. Das Biotop an der Kückenmühle mit der kleinen Insel sei für das nachtaktive Nagetier sehr gut geeignet, erklärt der Naturschutzbeauftragte der Stadt Ronnenberg. Das Tier, das die vergangenen zwei Jahre dort gelebt hat, sieht das offenbar anders. Wie auch Tubbe jetzt einräumen musste, hat es das Areal neben der Holzbrücke bis auf Weiteres verlassen.

Nachdem sein Staudamm zerstört worden war, hatte sich das Tier noch einige Zeit in der Umgebung aufgehalten. Darauf hatten Fraßspuren am Ihmeufer flussabwärts hingedeutet. Inzwischen soll es Sichtungen geben, nachdem der Biber neue Bauten auf hannoverschem Gebiet begonnen haben soll. „Man nimmt an, dass es sich um dieses Tier handelt“, sagt Tubbe. Markierungen, die dies beweisen, wie zum Beispiel die Beringung bei Störchen, gibt es allerdings nicht.

Anzeige

Wasserstand in der Ihme ist derzeit zu niedrig

Die Enttäuschung hält sich bei Tubbe in Grenzen. Der Ronnenberger Nabu-Vorsitzende ist einfach überzeugt davon, dass sich schon bald wieder ein Biber an der Kückenmühle niederlässt. Dazu müsste sich aber am Zustand des Flusses etwas ändern. Nachdem hoher Wasserdruck nach starken Regenfällen nach seiner Theorie den Biberdamm zur Seite gedrückt hatte, ist Tubbe der Wasserstand derzeit zu niedrig. „Der Biber kann kaum schwimmen“, erklärt er.

Weitere HAZ+ Artikel

Die günstigen Bedingungen für die Tiere werden in Ihme-Roloven durch eine besonders komfortable Beobachtungsmöglichkeit für Menschen ergänzt. Der Bereich rund um das benachbarte Hotel ist zur Naherholung sehr beliebt. Das Biber-Reich mit dem charakteristischen Staudamm war von der wenige Meter entfernten Brücke aus gut zu beobachten. Spannend für Passanten sind auch die zahlreichen Fraß- und Schleifspuren, die der Biber im Umfeld hinterlässt.

Ob sich diese Möglichkeit der Naturbeobachtung an der Kückenmühle wieder ergibt ist für Tubbe keine Frage – eigentlich gehe es nur darum, wann der Biber zurückkehrt.

Von Uwe Kranz