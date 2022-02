Ronnenberg

Bislang kommen die Schulen und Kitas in Ronnenberg ohne Schließungen aufgrund von Corona-Infektionen aus. Vor allem in den Kitas sind die Zahlen derjenigen Kinder und Mitarbeiter, die sich mit dem Virus anstecken stark schwankend, wie Thomas Marhenke, Teamleiter bei der Stadt Ronnenberg im Bildungsausschuss berichtete. In den Schulen befinden sich dagegen derzeit 206 Mädchen und Jungen in Quarantäne.

Jan-Ove Frohner, ebenfalls Teamleiter im Rathaus, erläuterte die Zahlen im Schulbereich: Von insgesamt 2444 Schülerinnen und Schülern an den fünf Ronnenberger Schulen waren (Stand Montag, 7. Februar) 93 positiv getestet. Weitere 103 Mädchen und Jungen seien darüber hinaus in Quarantäne. Allerdings befänden sich diese Schüler aufgrund von externen Ansteckungen in Absonderung, wie Frohner betonte.

An den vier Grundschulen und der Marie-Curie-Schule läuft nach Ausführungen des Teamleiters der Unterricht allerdings weiter. Ganze Klassen oder Jahrgänge seien nicht von der Quarantäne betroffen.

Infektionszahlen in Kitas sind stark schwankend

In Marhenkes Zuständigkeitsbereich, den Kindertagesstätten, ist die Lage weniger klar zu fassen: Während in der vergangenen Woche noch mehr als 40 Kinder positiv getestet waren, waren es am Montag noch zwei. Von acht infizierten Mitarbeiterinnen in der vergangenen Woche bleibt nur noch eine übrig. Je nach Ausfallquote komme es in den Kitas entsprechend zu Einschränkungen in der Betreuung, erklärte der Teamleiter. Allerdings liege das nicht allein an den Folgen der Pandemie. „Die Mitarbeiter fallen auch aus anderen Gründen aus“, sagt Marhenke.

In Niedersachsen herrscht in Kitas ab dem 15. Februar eine Testpflicht, von der laut Marhenke nur geboosterte Kinder ausgenommen seien. Allerdings sei dies in dieser Altersklasse ohnehin ausgeschlossen. Die Quarantäne dauert zehn Tage, wobei sich die Kinder nach fünf Tagen freitesten lassen können. Die Stadt Ronnenberg hatte die Testpflicht für Kitas bereits am 12. Januar eingeführt.

Von Uwe Kranz