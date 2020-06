Weetzen

Mit einer neuen Schallschutzwand innerhalb des Ortsgebietes von Weetzen will die Deutsche Bahn für eine deutliche Geräuschentlastung der Anwohner sorgen. Die seit Anfang des Monats laufenden Arbeiten sollen bis zum 4. Juli abgeschlossen sein und runden damit das Gesamtprojekt in Empelde, Ronnenberg und Weetzen ab, das im Januar 2019 begonnen hatte.

In Ortskern von Weetzen wird die Reduzierung der Geräuschemissionen allerdings deutlich geringer ausfallen als am Rest der Strecke. Zu den Gründen gehört einerseits eine Rampe, die nicht mit der Lärmschutzwand umbaut werden kann. An dieser Stelle wird eine Lücke in der grünen Schutzeinrichtung klaffen. Außerdem nimmt die Bahn Rücksicht auf die Optik des Bahnhofsgebäudes, vor dem direkt die Schutzwand verlaufen wird.

Hellbraune Pfeiler zeigen, wo der Blick frei bleibt

Schon jetzt wird deutlich, dass die Bahn hier etwas Abweichendes plant. Die bereits gesetzten Pfeiler der Wand sind im Bereich des Bahnhofes nicht grün, sondern hellbraun, angelehnt an die Optik des Gebäudes. Zwischen diese hellbraunen Pfeiler wird im weiteren Verlauf der Arbeiten dann anstelle der schallabsorbierenden grünen Elemente Plexiglas eingesetzt, damit der Blick auf das Gebäude erhalten bleibt. Die Bahn berücksichtigt damit Aspekte des Städtebaus und des Denkmalschutzes, erklärte Freya Sieger, Mitarbeiterin der Netz AG der Deutschen Bahn, während der Vorstellung des Projektes im Januar 2020.

Die Plexiglaswände, so Sieger damals, reflektierten zwar einen Teil des Schalls, schluckten aber nichts von dem entstehenden Krach. Den Effekt der Lärmschutzwände müssen ohnehin die Anwohner nach ihrer Fertigstellung individuell beurteilen. In Weetzen beträgt die Länge der Schutzeinrichtungen in mehreren Abschnitten insgesamt 908 Meter.

Von Uwe Kranz