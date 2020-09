Weetzen

Die Stadtverwaltung arbeitet derzeit die Probleme rund um den Quartierspaltz an der Bröhnstraße in Weetzen ab. Massive Anwohnerbeschwerden gab es unter anderem wegen lauter Partys auf dem Bolzplatz, Verdrängung von Kleinkindern von der Spielplatzfläche und falsch positionierter Spielgeräte.

Darüber hinaus machten ein defektes Fußballtor und schlecht gewartete Fangzäune Probleme, da sie mit der Zeit immer lauter von aufprallenden Bällen kündeten. Die Stadt hat nun die Verankerungen der Zäune überprüfen und nachziehen lassen, die des defekten Tores wurden repariert. Am Dienstag hat die Stadt den Bolzplatz wieder freigegeben.

Abschließbares Tor am Eingang installiert

Allerdings wird die tägliche Nutzungszeit als Folge der beanstandeten lauten nächtlichen Partys eingeschränkt. Lediglich von 7 bis 20 Uhr ist der Platz von nun an geöffnet. Damit sich auch ältere Jugendliche an diese Vorgabe halten, wurde ein abschließbares Tor am Eingang des Bolzplatzes installiert. Die Beschwerden, die das Rathaus in den vergangenen Monaten immer wieder erreichten, drehten sich in erster Linie um laute Musik, die bis spät in die Nacht zu hören gewesen sein soll. Während einer gemeinsamen Kontrolle von Stadt und Polizei hatten die Beamten im August mehrere Platzverweise ausgesprochen.

Für die Einhaltung der Schließzeiten sucht die Verwaltung nun freiwillige Anwohner, die den Schlüsseldienst für den Bolzplatz übernehmen. Während eines Orttermins mit dem Ortsrat hatten sich spontan einige Weetzer dazu bereit erklärt. Die Stadt hofft jetzt, dass diese den Versprechungen auch Taten folgen lassen. Erwartet wird, dass der Platz morgens geöffnet und abends abgeschlossen wird. Keinesfalls wird den Schlüsselpaten eine eigenmächtige Verriegelung zugestanden – beispielsweise in dem Fall, dass sich der Schlüsselpate während der Öffnungszeit selbst vom Fußballlärm belästigt fühlt. Die Schlüsselvergabe nimmt Bauhofleiter Björn Gaschler, Telefon (0 51 09) 5 182 20, E-Mai: Bjoern.Gaschler@ Ronnenberg.de, vor.

Weitere Schritte der Problemlösung stehen ebenfalls noch diese Woche an. Für Freitag, 2. Oktober, ab 15 Uhr hat die Stadt Anwohner und Nutzer des Spielplatzes eingeladen. Dann soll vor Ort geklärt werden, wie die Spielgeräte neu angeordnet werden können, um allen gerecht zu werden. In erster Linie geht es um einen Spielturm, der zu dicht an der Wohnbebauung steht, der aber den jüngsten Nutzern des Spielplatzes möglichst erhalten bleiben soll. Um dieses Ziel zu erreichen, muss aber voraussichtlich ein anderes Gerät weichen.

Von Uwe Kranz