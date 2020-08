Weetzen

Die Schließung des Bolzplatzes an der Bröhnstraße in Weetzen hat nichts mit dem Nutzungsverhalten einiger Jugendlicher zu tun. Das betont Ortsratsmitglied Thomas Bensch ( SPD). Die Maßnahme diene vielmehr der Verkehrssicherungspflicht, da eines der beiden Fußballtore zu drei Vierteln aus der Verankerung gerissen sei.

Von der Maßnahme an sich, die die Verwaltung in der vergangenen Woche vorgenommen hat, fühlte sich der Ortsrat „übertölpelt“, wie Bensch erklärt. „Wir haben davon aus der Zeitung erfahren“, sagt er. Von der Verwaltung hatte es vor der spontanen Schließung keine Information an den Ortsrat gegeben. „Dafür hat sich die Bürgermeisterin aber inzwischen entschuldigt“, berichtet Bensch. Die Sperrung sei indes gerechtfertigt, da drei der vier Haltebolzen an einem der Tore aus dem Boden gerissen seien. Nun müsse man aber klären, wie es zu diesem Schaden kommen konnte.

Bodenverankerung des Zauns hat sich gelockert

Die Ursache für die erhöhte Geräuschentwicklung des Begrenzungszaunes für das Spielfeld, über die sich Anwohner beschwert hatten, hatte Bensch bei einem Ortstermin allerdings schnell ermittelt: Zahlreiche Befestigungen des Gitters am Boden hätten sich gelockert, stellt er fest. „Der Zaun ist jetzt mindestens genauso laut, wie der alte.“ Allerdings müsse man kein Handwerker sein, um die Schrauben wieder anzuziehen. „Dann müsste es bald wieder leiser sein“, mutmaßt Bensch. Aber auch hier müsse es eine Ursachenforschung geben. Die Frage ist, ob es sich um mangelhafte Wartung oder einen Fehler der Lieferfirma handelt.

Diese Probleme lassen sich handwerklich beheben. Die Schwierigkeiten, die Anwohner darüberhinaus mit dem Nutzungsverhalten jugendlicher Bolzplatzbesucher haben, bedürfen einer intensiveren Aktivität des Ortsrates. „Wir haben von dem Problem während der letzten Ortsratssitzung erfahren“, erzählt Bensch. Wegen der Ferien sei die aktuelle Lage aber nur schwer zu erfassen. „Wenn alles wieder läuft“, könne man nach den Ferien möglicherweise den vollen Umfang absehen, sagt er.

Beleuchtung ist nicht für nächtliche Spiele gedacht

Die Voraussetzungen sind nach Auffassung des Politikers klar: „Die Anwohner haben ein Recht darauf, dass sich die Nutzer des Bolzplatzes an die Regeln halten“, sagt er. Dazu gehöre allerdings nicht, dass die Jugendlichen das Gelände für spätabendliche Partys nutzen. Auch die Beleuchtung, die für die Fußballfläche eingerichtet wurde, sei für eine abendliche Nutzung in den dunklen Monaten gedacht gewesen, nicht aber für nächtliche Fußballspiele.

Anwohner der Anlage an der Bröhnstraße hatten sich mit einer 66 Unterschriften umfassenden Liste an die Stadtverwaltung gewandt und sich darüber beschwert, dass Jugendliche auf dem Bolzplatz bis spät in die Nacht mit überlauter Musik feierten. Außerdem wurde bemängelt, dass die Nutzer ihren Müll achtlos zurückließen. Der Ortsrat sei bestrebt, eine Lösung zu finden, die die Interessen aller berücksichtigt, erklärte Bensch. „Wir wollen die Jugendlichen nicht aussperren.“

