Ronnenberg

Aufwendig haben die Ronnenberger Bürger mit Unterstützung des Planungsbüros Plan zwei in den vergangenen Monaten Verschönerungen am Ortskern des Stadtteils Ronnenberg erarbeitet. Die ersten Maßnahmen sollen schon bald umgesetzt werden. Der negative Blickfang an der zentralen Kreuzung von Ihmer Tor und Empelder Straße ist davon allerdings nicht betroffen. Das brachliegende Grundstück neben der ehemaligen Sparkasse an der Straße Lange Reihe wartet seit 2016 auf eine Neubebauung.

Mit einer Anfrage an die Verwaltung hat das Ratsmitglied Helga Benne-Serbent ( SPD) das Thema nun wieder auf den Plan gebracht. Konfrontiert mit weiteren Fragen aus der Bevölkerung erkundigte sie sich nach dem Stand der Dinge. Nach dem Abriss des Gebäudes, in dem sich auch die Eisdiele Dolomiti befand, entwickelte sich die Brache immer mehr zu einem Schandfleck innerhalb von Ronnenberg.

Was passiert auf dem unbebauten Grundstück?

Die Frage nach einer neuen Eisdiele hat Henrik Walde mit der Eröffnung des Lütten Eis Cafés etwa 100 Meter weiter inzwischen bereits beantwortet. Offen bleibt aber, was auf dem unbebauten Grundstück geschieht. „Das ärgert uns genauso wie die Bürger“, sagte Bürgermeisterin Stephanie Harms zu diesem Thema. Man habe seitens der Verwaltung dem Eigentümer bereits nahegelegt, die Fläche zu verkaufen. „Interessenten gäbe es genügend“, sagte Harms.

Zunächst gab es Ende 2018 aber nur Gespräche mit dem Eigentümer, der seither regelmäßig zu solchen Konsultationen im Rathaus erscheine, erklärte Timo Fleckenstein, Teamleiter bei der Stadtverwaltung. Seinerzeit habe der Eigentümer um eine Änderung des Bauantrags gebeten. Die Stadt habe daraufhin „eilig gehandelt“, wie Fleckenstein berichtete. Demnach ist die am Grundstück plakativ dargestellte Variante, inzwischen nicht mehr der neueste Stand der Planung. Allerdings sei weiterhin ein Mehrfamilienhaus mit einer Gewerbefläche im vorderen Bereich des Grundstücks geplant – ursprünglich sollte dort ein Café oder eine Eisdiele entstehen. Das eigentlich vorgesehene Doppelhaus im hinteren Bereich ist nicht mehr geplant.

Noch zwei Jahre Zeit für einen Baubeginn

Der Effekt für den Eigentümer: Die neu erteilte Baugenehmigung gilt für neue drei Jahre, von denen nun erst gut eines vergangen sei, wie Fleckenstein ausführte. Innerhalb der drei Jahre muss der Bau begonnen werden. Wann danach die Fertigstellung zu erwarten sei, ist völlig offen und auch nicht reglementiert. „Der Eigentümer könnte ewig und drei Tage bauen“, stellte Thorsten Arndt, ebenfalls Teamleiter, fest. Und Fleckenstein beteuerte: „Wir haben nichts in der Hand, um eine Beschleunigung herbeizuführen.“

Zum nächsten Gespräch wird der Eigentümer im zweiten Quartal des Jahres im Rathaus erwartet, so es die Kontaktregeln bis dahin denn zulassen. Georg Zimbelmann ( AfD) forderte, dass der Eigentümer zumindest einen Sichtschutz aufbauen solle. Dieses Thema und eine mögliche Veräußerung werden dann auf der Tagesordnung stehen. Für Dieter Schur ( SPD) ist das Ergebnis allerdings jetzt schon klar: „Dem Eigentümer ist es doch wurscht, was wir wollen.“

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz