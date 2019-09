Ronnenberg

Irreparable Schäden durch Löschwasser, Einsturzgefahr, Instandsetzung ausgeschlossen: Nach einem Dachstuhlbrand im Januar wird das Mehrfamilienhaus im Ortskern von Ronnenberg derzeit abgerissen. Auf dem Grundstück an der Straße Hagacker soll anschließend ein ähnlicher Neubau errichtet werden. Das hat jetzt auf Nachfrage der Eigentümer bestätigt. Demnach soll nach dem Abriss der Brandruine an selber Stelle ein neues Mehrfamilienhaus gebaut werden – wieder mir sechs Wohneinheiten. Hintergrund der Baupläne mit gleicher Anzahl von Wohnungen, ähnlichen Flächen und Maßen sind Vorgaben der Versicherung als Voraussetzung für Entschädigungsleistungen.

Teile der Fassade hin zur Straße Hagacker fehlen bereits. Quelle: Uwe Kranz

Laut Eigentümer waren vor den Abrissarbeiten umfangreiche Vorbereitungen wegen einer notwendigen Baustofftrennung nötig. Inzwischen ist der Rückbau des Hauses bereits weit fortgeschritten. Der Eigentümer ist nach monatelangem Stillstand wegen der nun zügigen Entwicklung erleichtert. Alle Beteiligten seien sehr engagiert. Der Stadt, der Versicherung und den beteiligten Unternehmen müsse großes Lob für die Bemühungen und die Unterstützung ausgesprochen werden, sagt der Eigentümer. In Kürze sollen auch die Pläne für den Neubau ausführlicher vorgestellt werden.

Die Abrissarbeiten sind auf der Rückseite des Hauses schon weit fortgeschritten. Quelle: Uwe Kranz

Im Januar war nach bisherigen Erkenntnissen in einer Küche im Obergeschoss des Hauses zunächst ein Topf mit heißem Öl in Brand geraten. Anschließend waren die Küche und der Dachstuhl des Gebäudes in Flammen aufgegangen. Rettungskräfte hatten später zwei Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Brandermittler schätzten den Schaden am Gebäude auf rund eine Million Euro. Weil eine Einsturzgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden die Bewohner mithilfe des Vermieters und der Stadt in Ersatzunterkünften einquartiert. Nach Angaben des Eigentümers sind inzwischen alle Bewohner wieder gut untergekommen.

Im Januar war der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses in Flammen aufgegangen. Quelle: Christian Elsner

Von Ingo Rodriguez