Ronnenberg

Die Feuerwehr Ronnenberg hat am zweiten Weihnachtsfeiertag einen brennenden Altpapiercontainer auf der Wertstoffinsel am Weetzer Kirchweg löschen müssen. Anwohner hatten gegen 18 Uhr den Notruf gewählt, weil sie das Feuer sahen. Der Papiercontainer brannte komplett aus. Die Feuerwehr konnte aber verhindern, dass die Flammen auf die anderen Kunststoffcontainer übergreifen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Eine sofortige Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Aktuell prüft die Polizei, ob es Zusammenhänge gibt zwischen den Containerbränden in Ronnenberg in der letzten Zeit. Daher werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05109) 517 115 zu melden.

Von Jennifer Krebs