Ronnenberg

Die Stadt Ronnenberg hat eine neue Broschüre mit Tipps und Informationen zur Anlage naturnaher Vorgärten herausgegeben. Damit will die Verwaltung einem Trend von Grundstückseigentümern entgegenwirken, Vorgärten – oft noch mit Folie versiegelt – vorwiegend mit Steinen zu gestalten.

Mit Beschluss zur Umsetzung des eigenen Klimaschutzaktionsprogramms hat sich der Rat der Stadt Ronnenberg für die Förderung der Artenvielfalt ausgesprochen. Damit unterstützen die Politiker auch den Antrag der Grünen zur Bewerbung naturnaher Vorgärten und damit das Engagement der Stadt Ronnenberg für mehr Grün in der Stadt. Verfasser des nun aufgelegten reich bebilderten Heftes ist der Naturschutzbund Barsinghausen.

Zum Schutz einer lebenswerten Umwelt, zur Förderung der Artenvielfalt und für ein gutes Kleinklima sollten alle unversiegelten Flächen in der bebauten Ortslage als Lebensraum für Tier- und Pflanzenwelt gestaltet werden, heißt es in einer Mitteilung des Teams Ökologie und Klimaschutz. Die Fläche der Hausgärten sei zusammengezählt größer als die Nationalparkfläche in Deutschland. Gerade dem feststellbaren Artenschwund bei den Insekten soll im Garten und auch im Vorgarten durch eine abwechselnde Blüte das ganze Jahr über entgegengewirkt werden, empfehlen die Mitarbeiterinnen Astrid Wendt und Tanja Druminski.

Öffentliche Flächen sollen entsiegelt werden

In der Broschüre finden sich viele Beispiele, wie ein solcher Vorgarten aussehen kann, der mit bodendeckenden Stauden und Gehölzen bepflanzt, sogar noch weniger Arbeit macht, als eine „ Schotterwüste“. Dort würden sich mit den Jahren mit dem Anflug von Samen Gräser und Moose durchsetzen.

Die Stadt gestaltet auch ihre eigenen Flächen naturnäher um. Im vergangenen Jahr sind auf vielen kommunalen Mähflächen Blühstreifen angelegt worden, Baumscheiben werden mit Wildstauden unterpflanzt und auch öffentliche Schotterflächen sollen in den kommenden Jahren wieder entsiegelt und zu Blühflächen umgewandelt werden. An der neu installierten Lärmschutzwand an der Akazienstraße wird vom städtischen Bauhof gerade eine Staudenpflanzung angelegt. Die Blühstreifen auf den Rasenflächen sollen ebenfalls im Vergleich zum vergangenen Jahr noch erweitert werden.

Die Verwaltung erhofft sich auch von den Ronnenberger Bürgern Anregungen zu mehr Natur in der Stadt und berät im Gegenzug Gartenbesitzer bei ihrer Vorgartenplanung. Die Broschüre kann im Internet unter www. ronnenberg.de auch eingesehen und heruntergeladen werden.

Informationen gibt es zudem bei Astrid Wendt und Tanja Druminski von der Stadt Ronnenberg, Team Ökologie, Klimaschutz, unter Telefon (0511) 4600-353 oder -355.

Lesen Sie auch:

Von Uwe Kranz