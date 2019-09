Empelde

Den normalen Eintrittspreis bezahlen, schwimmen und dazu auch noch vorher oder hinterher gesund und lecker speisen: Dieses Angebot haben am Sonntag rund 50 Besucher im Freibad Empelde genutzt. Die Interessengemeinschaft (IG) Freibad hatte zur inzwischen bereits fünften Auflage der Aktion Brunchen im Freibad eingeladen.

Gemeinsam genießen: Die Gäste schlemmen bei Sonnenschein an Biergartengarnituren. Quelle: Ingo Rodriguez

Werbung für das Freibad

„Eingeführt haben wir die Aktion vor fünf Jahren, um für die inzwischen abgeschlossene Sanierung der Anlage zu werben“, erinnerte Christine Tröster-Rutzen von der IG an den Ursprung der Idee. Nun werde die Veranstaltung alljährlich kurz vor dem Ende der Schwimmsaison weitergeführt, um das Bad noch bekannter zu machen und für Belebung zu sorgen. Die Gäste hatten wie schon in den Vorjahren wieder ihr eigenes Besteck und Geschirr, aber auch leckere Speisen für das gemeinsame Büfett mitgebracht. „Ein Supermarkt hat für die Aktion eine Kiste Obst gespendet. Von einer Bäckerei gab es kostenlos 100 Brötchen für das Brunchen“, berichtete Tröster-Rutzen. Sie schwärmte von den optimalen Bedingungen. „Wir haben tolles Wetter. Gehen Sie ruhig noch einmal ins Becken, am 30. September wird die Saison dann endgültig beendet“, sagte die IG-Sprecherin in ihrer Begrüßung.

Am leckeren Büfett stellt sich auch Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms (Mitte) einen Teller zusammen. Quelle: Ingo Rodriguez

Zu den Gästen zählte auch Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms. Sie zog eine positive Saisonbilanz für das kommunale Schwimmbad. Bis Ende August seien rund 28.300 Badegäste registriert worden. „Spitzenwert waren 1400 Besucher an einem Tag“, sagte Harms. Zwar sei der Vorjahreswert von insgesamt rund 44.000 Besuchern in dieser Freibadsaison nicht mehr zu erreichen. „Wir hatten aber auch vorübergehend eingeschränkte Öffnungszeiten, weil zeitweise – bis zur erfolgreichen Neubesetzung der vakanten Stelle – nur ein Schwimmmeister im Dienst war“, erklärte die Bürgermeisterin. Außerdem sei der Rekordsommer vom Vorjahr nicht zu toppen gewesen. „Es hat zeitweise etwas mehr geregnet in dieser Sommersaison“, sagte Harms.

Hundeschwimmen startet wieder

Bis zum Ende der Saison am 30. September gelten in Empelde für Badegäste nun noch die Öffnungszeiten der Nebensaison. Zum alljährlichen Ausklang der Freibadsaison wird auch noch ein weiteres beliebtes Angebot zählen: „Für den 5. Oktober ist wieder ein Hundeschwimmen geplant“, kündigte Tröster-Rutzen an.

Lesen Sie zu diesem Thema auch:

Neuer Bademeister: Freibad Empelde soll im August wieder länger öffnen

Besucherzahlen im Freibad Empelde gehen zurück

Besucher feiern Start der Freibadsaison in Empelde

Brunch krönt die Rekordsaison im Freibad

Von Ingo Rodriguez