Ronnenberg

Es ist eine atemberaubende Idee, welcher der Schriftsteller Axel Schnell aus Ronnenberg episches Leben eingehaucht hat: Nach Jahrtausenden in der Versenkung taucht plötzlich der für immer verloren geglaubte Kontinent Atlantis wieder auf. Doch die ebenso unerwartete wie spektakuläre Rückkehr löst nicht nur Freude aus. Sie verursacht viel mehr auch ungeahnte Probleme. Denn: Wem gehören Grund und Boden eines in den Tiefen des Meeres ausgestorbenen Volkes? Auf der Suche nach Antworten entspringen der Fantasie des 67-jährigen Autoren abenteuerliche Schlachten um das neue mystische Zentrum der Welt.

Erster Band der Fantasy-Trilogie ist im Buchhandel erhältlich

„Atlantis – Krieg der Wölfe“ lautet der Titel der Neuerscheinung, die im vergangenen Jahr im Dachgeschoss einer Wohnung in der Ronnenberger Kernstadt entstanden ist. Es ist aber nur der erste Teil, der bereits aus der Feder des Schriftstellers geflossen und jetzt im Buchhandel erhältlich ist. „Der zweite Band ist bereits in Arbeit, die Geschichte des dritten Bandes entwickelt sich noch“, sagt Schnell. Er bezeichnet seine neue Buchreihe als eine Mischung aus Science-Fiction-Romanen und Fantasy-Thrillern. „Eine epochale Atlantis-Trilogie“, nennt es der 67-Jährige. Er verspricht aber: „Jeder Teil wird ohne Vorwissen und unabhängig voneinander zu lesen sein.“

Der erste Band ist bereits im Buchhandel erhältlich. Quelle: Gegenstromschwimmer-Verlag

Zunächst erwartet den Leser auf den 253 Seiten des ersten Bandes jedoch ein abenteuerlicher Kampf zwischen Gut und Böse. Mittendrin ist Schnells Hauptfigur: ein skrupelloser Privatdetektiv namens Wolff. Im zweiten Teil lässt Schnell seiner Fantasie anschließend so richtig freien Lauf. „Dann geht es ins Weltall und um einen Halbgott, um epische Raumschlachten, bösartige Engel und eine teuflische Liebesgeschichte“, erzählt Schnell.

Dass er seit 30 Jahren in Ronnenberg wohnt, soll sich auf das Finale seiner Trilogie auswirken. „Im dritten Teil wird unter anderem das Geheimnis von Ronnenbergs Runenberg auf dem Hügel der heutigen Michaeliskirche gelüftet“, kündigt Schnell sehr mysteriös an. Er verrät auf Nachfrage nur eine Kleinigkeit mehr: „Ein Priester aus Atlantis will in Ronnenberg einen Tempel bauen.“

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Werke sind geprägt von Faszination am Bösen

Dass Schnell sehr viel Lust am Erzählen hat, seine Leser unterhalten und zugleich in neue geheimnisvolle Welten entführen will, hat sich inzwischen zumindest unter seinen Fans längst herumgesprochen. Seine bisherigen Werke „Die böse Lust“ (2019) und „Hauptstadt des Teufels“ (2014) sind auch schon geprägt von der Faszination am Bösen und Dämonenhaften.

Seinen Hang zu Fantasy-Romanen und mystischen Thrillern lebt der promovierte Literaturwissenschaftler aber erst seit dem Beginn seines Ruhestandes vor fünf Jahren so richtig aus. Zuvor arbeitete er zehn Jahre lang als Tageszeitungsredakteur und war Leiter des Volkswagenpressebüros Hannover. Als Ghostwriter schrieb er Reden für Vorstände von Unternehmen sowie für Politiker. Außerdem verfasste er Firmenbücher. „Eine bewegte Vita ist wunderbar für einen Autoren“, sagt Schnell und schmunzelt.

Seine Romane und Thriller schreibt Axel Schnell im Dachgeschoss seiner Wohnung in der Ronnenberger Kernstadt. Quelle: Ingo Rodriguez

Das Klischee vom Schriftsteller als verkopfter Grübler an der klassischen Schreibmaschine weist der 67-Jährige jedoch weit von sich. „Zuletzt habe ich für meine Doktorarbeit eine Schreibmaschine benutzt. Das war fürchterlich – nie wieder“, sagt Schnell, schmunzelt und verweist auf seinen Computer. Als Schriftsteller ist er bescheiden. „Ich hatte bisher noch keinen Bestseller“, räumt er ein. Dabei erhalte er für seine literarischen Werke regelmäßig von Fachleuten gute Kritiken, betont Schnell. Manchmal sei es aber auch Glückssache, wenn einem Autoren mit einem Roman der große Durchbruch gelänge, findet der 67-Jährige. Was sein Glück ist: „Ich muss als Ruheständler nicht mehr vom Verkauf meiner Bücher den Lebensunterhalt bestreiten.“

Lesen Sie auch: Axel Schnell stellt seinen neuen Thriller „Die böse Lust“ vor

Seinem Selbstbewusstsein schaden überschaubare Verkaufszahlen aber offenbar nicht. Das zeigt auch Schnelles Motto als Schriftsteller:. „Die einzige gesellschaftlich anerkannte Art, kein Geld zu verdienen, ist das Schreiben von Romanen“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Das 253-seitige Buch „Atlantis – Krieg der Wölfe“ ist im Gegenstromschwimmer-Verlag erschienen und kostet 14,99 Euro.

Von Ingo Rodriguez