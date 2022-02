Empelde

Beinahe 30 Jahre lang ist der Stadtplatz im Ronnenberger Stadtteil Empelde immer mehr verkommen. Jetzt soll es bei der Umgestaltung ganz schnell gehen. Noch in diesem Jahr soll die Fläche ein ganz neues Gesicht erhalten. Die von der Region Hannover mit 3000 Euro geförderte Gestaltungsplanung hat jetzt einen weiteren Meilenstein erreicht. Ein Planungsbüro hat drei Planungsvarianten ausgearbeitet, in die unter anderem Anregungen und Wünsche von Bürgerinnen und Bürgern mit eingeflossen sind. Bis zum 21. März sind diese Vorschläge jetzt ausgehängt.

Robinien gehören bereits der Vergangenheit an

Weiterhin prägen Bauzäune den Stadtplatz gegenüber der alten Kapelle in Empelde. Die bruchgefährdeten Robinien, die in den Achtzigerjahren gepflanzt worden waren, sind inzwischen abgesägt. Die Baumstümpfe sollen im Zuge der weiteren Baumaßnahme entfernt werden. Allerdings können Passanten seit Montag an den Bauzäunen sehen, was diese Arbeiten am Ende hervorbringen sollen. Die drei Planungsvarianten „Quadrat“, „Elipse“ und „Diagonale“ werden in ihrer Lage, Detailplanung und Beschreibung dargestellt.

In ihren Elementen unterscheiden sich die Varianten nur wenig von einander. Bei allen wird die Fläche des Platzes fast komplett entsiegelt. Blühflächen, Ruhebänke, Spielgeräte und eine Fläche, die zum Boulespielen genutzt werden kann, gehören allen Vorschlägen an. Das sehr aufgeräumt wirkende „Quadrat“ sticht dabei mit einem einzelnen großen Baum heraus, die Ruhebereiche finden sich in den Randbereichen wieder. Verteilter und kleiner finden sich die Solitärpflanzen auf „Elipse“ und „Diagonale“ wieder. Die Ruhepunkte sind bei diesen Varianten über die Fläche verteilt. Optisch innovativ sind die eliptischen Grüninseln, die ihrer Variante den Namen geben. Die Diagonale des anderen Vorschlags orientiert sich an der Ausrichtung der alten Kapelle auf der anderen Straßenseite.

Vorschläge sind vor Ort oder im Internet zu sehen

Wer es nicht schafft, sich die Vorschläge vor Ort anzusehen, der kann alle Details auch in Ruhe im Internet unter ronnenberg.de/bauen-stadtentwicklung/umwelt-natur/klimaschutz/stadtgruen/ in Augenschein nehmen. Und dann heißt es: abstimmen. „Das Team Ökologie und Klimaschutz möchte bei der zweiten Beteiligung das Votum für einen Planentwurf der Bürger und Bürgerinnen erfahren und nimmt ebenso zusätzliche Wünsche und Anregungen mit auf“, betont Verwaltungsmitarbeiterin Astrid Wendt in einer Mitteilung.

Der Beteiligungszeitraum läuft über vier Wochen bis zum 21. März. Danach werde ein Ausführungsplan auf Grundlage des ausgewählten Entwurfs unter Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen erstellt. Aus diesem Plan soll wiederum das Leistungsbild für die Ausschreibung der Garten- und Landschaftsbauarbeiten zur praktischen Umsetzung ausgearbeitet werden. Weitere Informationen sind bei Astrid Wendt unter Telefon (0511) 4600353 oder per E-Mail an astrid.wendt@ronnenberg.de erhältlich.

Von Uwe Kranz