Es ist zwar eine Geschmacksfrage, trotzdem sollen vor der endgültigen Entscheidung und Auswahl möglichst viele Bürger ihre persönliche Meinung äußern: Welche Laterne passt am besten zu dem Platz rund um die Michaeliskirche? Wie hell sollen die neuen Lampen leuchten? Welches Design sollen die Leuchtköpfe haben? Welche Farbtemperatur und welche Masten sollen künftig im Ortskern von Ronnenberg die Atmosphäre bestimmen? Diese Fragen können Anwohner und Spaziergänger jetzt drei Monate lang bei einem Rundgang um die Kirche beantworten. Anschließend sollen sie ihre Einschätzung der Stadtverwaltung mitteilen.

Es sei wichtig ein Meinungsbild zu erhalten: Mit dieser Aussage hat der Teamleiter der Stabsstelle Stadtentwicklung, Timo Fleckenstein, den Startschuss für die Bürgerbeteiligung gegeben. Die Stadt nahm am Freitag bei einsetzender Dämmerung rund um die Michaeliskirche eine sogenannte Lichtermeile in Betrieb – mit vier möglichen Leuchtkopfmodellen. Die Bürger sollen bei der Auswahl des neuen Laternentyps für den Ortskern mitreden.

„Lichtermeile gehört zum Beginn der Ortskernsanierung“

Hintergrund ist der näher rückende Beginn der Ortskernsanierung. Die Stadt will dafür zehn Jahre lang jeweils eine Million Euro in die Hand nehmen. Der Zeitplan ist von 2023 bis 2030 terminiert. Die Finanzierung trägt zu einem Drittel die Stadt Ronnenberg, zwei Drittel sollen durch Fördermittel aus dem Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“ gedeckt werden. Als erster von vier Bereichen rückt der Hof rund um die Michaeliskirche in den Fokus. „Es soll möglichst schon im nächsten Jahr losgehen“, sagte Fleckenstein bei einem Rundgang mit Bürgermeister Marlo Kratzke, Ratsleuten sowie interessierten Bürgern.

„Die Einrichtung der Lichtermeile gehört zum Beginn der Ortskernsanierung“, sagte der Bürgermeister. Er hob zwei besondere Aspekte hervor: Das künftige Laternenmodell müsse sich in die historische Umgebung des Kirchhofs einfügen. „Gleichzeitig sind alle ausgestellten Typen mit moderner LED-Technik ausgestattet, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, sagte Kratzke. Auch Fleckenstein verwies auf das Anforderungsprofil: „Die neuen Lampen sollen die historische Lage in dem denkmalgeschützten Gebiet verstärken und das Bild abrunden.“

Bereits vor vier Monaten hatte die Stadt eines der nun vier ausgestellten Modelle mit dem Namen „Alt-Berlin“ installiert. Bei diesem Typen handele es sich um eine sogenannte Schinkelleuchte, jedoch nicht wie früher mit Gas befeuert, sondern mit LED-Technik im Design früheren Glühstrümpfen nachempfunden, sagte Fleckenstein. Bis heute präge diese Leuchte auch das Bild am Brandenburger Tor in Berlin.

Produktbeschreibungen informieren über technische Details

Über die Eigenschaften der weiteren Modelle mit den Namen „Gasaufsatzleuchte“, „Buchen“ und „Aufsatzleuchte Alt Berlin“ sollen sich die Bürger auch informieren können. Deshalb hängen unter den jeweiligen Typen an den Masten laminierte Produktbeschreibungen mit technischen Details und mögliche Mastentypen. Das Besondere: Die verschiedene Technik, Leuchtmittel, Farbtemperaturen, Design und Masten können für die künftige Verwendung eines Modells in Ronnenberg auch miteinander kombiniert werden. Fleckenstein bat, auch die weitere Sanierung zu berücksichtigen. Möglicherweise sei ein Modell für die künftige Bestückung untergeordneter Wohnstraßen geeignet.

Bürgermeister Kratzke freut sich auf die Neugestaltung und hofft auf viele Rückmeldungen. „Die Lichtermeile befindet sich auf einem Sahnestück der Stadt und ist in den Abendstunden eine hochfrequentierte Strecke.“

Bürgerinnen und Bürger können ihre Meinung telefonisch unter (0511) 4600370 oder per E-Mail an timo.fleckenstein@ronnenberg.de mitteilen.

