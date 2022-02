Ronnenberg

Die Stadt Ronnenberg pflegt drei Städtepartnerschaften, dazu kommt eine weitere freundschaftliche Verbindung des Ortsteils Ihme-Roloven mit dem französischen Ranes. Bürgermeister Marlo Kratzke (SPD) verbrachte vom 9. bis 10. Februar einen Antrittsbesuch in der polnischen Partnerstadt Swarzedz. Er wurde dort vom Bürgermeister Marian Szkudlarek und der gesamten Verwaltungsleitung empfangen. Bei den ersten Gesprächen vereinbarten beide Seiten eine engere Zusammenarbeit.

Feiern zur 30-jährigen Partnerschaft im September

„Die deutsch-polnische Städtepartnerschaften sind eine wesentliche Ebene der bilateralen Beziehungen. Insbesondere im Hinblick auf die gemeinsame Geschichte ist es essenziell, die Partnerschaft mit Leben zu füllen“, sagt Kratzke. Ronnenberg habe in den vergangenen Jahrzehnten von den Städtepartnerschaften profitiert, und daran werde er anschließen. Kratzke nutzte die Möglichkeit, um die polnischen Freunde zur Feier des 30-jährigen Bestehens der gemeinsamen Partnerschaft in Ronnenberg einzuladen. Nachdem das Ereignis eigentlich ins vergangene Jahr gefallen war, soll die Feier nun vom 9. bis 11. September 2022 stattfinden.

Der Bürgermeister besichtigte während seines Besuches unter anderem verschiedene Unternehmen in Swarzedz. Mit einem modernen Industriegebiet hat die Stadt sich für Großbetriebe attraktiv gemacht und damit wirtschaftliche Stärke errungen – eine Entwicklung, die Ronnenberg in den kommenden Jahren ebenfalls erreichen möchte.

Swarzedz kann als Vorbild bei Gewerbeentwicklung dienen

Die neu gewonnene Finanzkraft wird genutzt, um in Projekte für die Bürgerinnen und Bürger zu investieren. Beispielsweise gibt es in der ganzen Stadt Angebote für junge Menschen wie Skateparks, Trainingsplätze für Hunde sowie zahlreiche moderne Spielplätze. „Die Entwicklung von Swarzedz macht deutlich, was mit der Ansiedlung von Unternehmen alles für die Bürger bewegt werden kann“, so Ronnenbergs Bürgermeister.

Insgesamt herrschte bei dem Besuch eine sehr freundschaftliche und positive Atmosphäre. „Bei einer Städtepartnerschaft ist nicht nur der politische Wille, sondern auch das Verhältnis der einzelnen Akteure von entscheidender Bedeutung“, sagt Kratzke. „Deswegen freue ich mich umso mehr, dass zwischen Marian Szkudlarek und mich kein Blatt Papier passt.“

Von Uwe Kranz