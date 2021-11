Ronnenberg

Im gesamten Ronnenberger Stadtgebiet haben sich am Sonntag anlässlich des Volkstrauertages Vertreter der Stadt, der Ortsräte sowie von Vereinen und Verbänden gemeinsam mit Bürgern zu Gedenkfeiern getroffen. In der Kernstadt rief Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke (SPD) in einem ökumenischen Gottesdienst und bei einer Kranzniederlegung dazu auf, auch künftig an diesem Tag der Opfer beider Weltkriege sowie der Opfer von Verfolgung, Terror, Hass, Gewalt, Rassismus und Antisemitismus zu gedenken. „Wir brauchen den Volkstrauertag als Erinnerung und Mahnung für die Zukunft“, sagte Kratzke.

Bürgermeister legt am Volkstrauertag Kranz nieder

In Ronnenberg legte der Bürgermeister gemeinsam mit seiner Ehefrau Laura sowie seinem ehrenamtlichen Vertreter Carsten Mauritz vor dem Ehrenmal am Weetzer Kirchweg gegen Mittag einen Trauerkranz nieder. Dort fasste sich Kratzke nach einem Gedenkmoment mit musikalischer Begleitung der Feuerwehr jedoch vor den Teilnehmern der Zeremonie kurz. Zuvor hatte sich der Bürgermeister in einem ökumenischen Gottesdienst in der Michaeliskirche ausführlicher zur besonderen Bedeutung des Volkstrauertages geäußert. „Wir brauchen diesen Tag aus Respekt vor den Millionen von Opfern“, sagte Kratzke. Auch für das Gedächtnis des Landes und der Städte sei eine Stütze der Erinnerung erforderlich. „Um für künftige Generationen die schlimmen Ereignisse als Erinnerung zu bewahren“, sagte der Bürgermeister.

Bürgermeister Marlo Kratzke (Vierter von rechts) und seine Ehefrau Laura sowie Carsten Mauritz legen mit der Feuerwehr einen Trauerkranz nieder. Quelle: Ingo Rodriguez

„Wir entscheiden mit, wie das 21. Jahrhundert weiter verläuft“

Kratzke verwies auch auf die aktuelle Weltsituation: Noch immer würden weltweit Menschen im Namen von Völkern, Fremdenfeindlichkeit oder Religionen zu Opfern. Das Gedenken sei auch Mahnung und Mittel, um künftige Gewalttaten zu verhindern. „Wir entscheiden mit, wie das 21. Jahrhundert weiter verläuft – auch in der Verpflichtung gegenüber Frieden, Freiheit, Demokratie und einem guten Miteinander“, sagte Kratzke.

Lesen Sie auch Pogromnacht: Jugendliche putzen Stolpersteine zum Gedenken

In der Michaeliskirche nahmen rund 60 Besucher gemeinsam mit dem Bürgermeister am ökumenischen Gottesdienst teil. Auch Pastor Marcus Piehl sprach sich für einen Erhalt des Volkstrauertages aus. „Wer aus der Geschichte nicht lernt, ist verdammt, sie wieder zu erleben“, sagte Piehl. Die Gesellschaft müsse wach bleiben und sich auch an die bösen Dinge immer wieder erinnern.

Für die Besucher des Gottesdienstes galten wegen der Corona-Pandemie Dokumentations- und Abstandspflicht. Ein Auftritt des Gesangvereins Concordia Ronnenberg war wegen der erhöhten Ansteckungsgefahr und erforderlicher Mindestabstände zwischen den Chormitgliedern beim Singen abgesagt worden. Besucher des Gottesdienstes mussten deshalb beim Singen auch ihre Masken aufsetzen. Impf- oder Genesungsnachweise wurden beim Einlass jedoch nicht verlangt.

Von Ingo Rodriguez