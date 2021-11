Ronnenberg

Da haben sich viele Pendler in Empelde die Augen gerieben: Bereits um 6.30 Uhr hat der neue Bürgermeister Marlo Kratzke (SPD) seinen Dienst als Verwaltungschef angetreten – allerdings zunächst an der Stadtbahn-Wendeschleife im größten Ronnenberger Stadtteil. „Einige haben sich schon gewundert“, erzählt der neue erste Mann im Rathaus. Dann hätten sie sich aber doch gefreut. Schließlich bot ihnen Kratzke doch für den Weg zur Arbeit Kaffee und Müsliriegel an.

Bauhof ist die erste Station auf der Tour

Auch die Mitarbeiter hatten an Tag eins mit dem neuen Chef vielfach die Gelegenheit, Kratzke auf seiner Begrüßungstour durch die einzelnen Fachbereiche persönlich kennenzulernen. Nach einer ersten Lagebesprechung mit dem allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters, Fachbereichsleiter Frank Schulz, unternahmen beide dazu zunächst einen Besuch auf dem Bauhof in Ronnenberg.

Bürgermeister Marlo Kratzke mit zahlreichen Unterstützern frühmorgens an der Empelder Wendeschleife. Quelle: privat

„Die Mitarbeiter des Bauhofes sind in den Quartieren unterwegs und im direkten Kontakt mit den Anwohnerinnen und Anwohnern. Der Bauhof repräsentiert somit an vielen Stellen die Stadt Ronnenberg und leistet eine enorm wichtige Arbeit“, erklärte Kratzke diese Priorität. Er wolle genau wissen, wie die Prozesse funktionieren und wie die Stadt dort noch besser werden kann. Teamleiter Martin Borchers führte den Rathauschef gemeinsam mit seinem Vertreter Dirk Vetter über das Gelände.

Es fehlt an Toiletten und Spinden

„Es geht heute nicht darum, wo wir wann welchen Rückschnitt machen“, erklärte Borchers. Vielmehr sollte Kratzke einen Überblick über die vorhandene Infrastruktur und die nötigen Veränderungen bekommen. Dieser hörte dann auch interessiert zu, als der Bauhofleiter über Kapazitätsprobleme im Sozialtrakt berichtete. Fehlende Spinde und Toiletten für die Mitarbeiter und ein geplanter neuer Unterstand für Fahrzeuge und Material schienen neben der defekten Kehrmaschine die aktuell drängendsten Themen zu sein. Weiter Inhalte wolle er „auf dem kleinen Dienstweg“ mit Borchers besprechen, versprach der Bürgermeister.

Interessiert hören Marlo Kratzke (von rechts) und Frank Schulz den Ausführungen von Bauhofleiter Martin Borchers zu. Quelle: Uwe Kranz

Wichtiger Bestandteil der Vorstellung im Fachbereich Bildung und Soziales war danach der Besuch in der Inkitaro. „Mir ist es wichtig, am ersten Tag eine Kita zu besuchen, da hier eine entscheidende gesellschaftliche Aufgabe übernommen wird“, sagte Kratzke. Er habe sich für die Inkitaro entschieden, da sie ein besonderen Stellenwert in der Ronnenberger Kita-Landschaft hat. „Sie ist zu einem die größte Kita und verfolgt dazu noch einen integrativen Ansatz“, stellt er fest. Größtes Problem der Empelder Einrichtung ist der fortwährende Erzieherinnenmangel, der sich in den Ferien noch einmal zugespitzt habe, erklärt Leiterin Sabrina Bischoff. Zu Betreuungsausfällen sei es aber nicht gekommen.

Beim Rundgang durch das Gebäude, in dem 147 Kinder ihre elternlose Zeit verbringen, kam Kratzke in der Bärengruppe gerade recht zur Halloween-Party. Die verkleideten Mädchen und Jungen hatten sogar kleine Geschenke für den Besucher, mit denen sie seine Arbeit erleichtern wollen: Textmarker und Blöcke zum Festhalten wichtiger Dinge, Kaffee zum Wachhalten, Schokolade für die Nerven, Tee zur Entspannung – und ein Hufeisen für das nötige Glück in der neuen Position.

Für Mitarbeiter steht erste Ratssitzung im Vordergrund

Dann ging es zurück ins Rathaus. Anstelle einer Mittagspause gab es für den neuen Chef ein mitgebrachtes Butterbrot. Zu eng getaktet war der erste Tag. Doch auch für konkrete Veränderungen in der Verwaltungsstruktur war zum Auftakt für Kratzke noch kein Platz. Zumindest erste Vorstellungen für die Organisation des Büros des Bürgermeisters wollte er am Nachmittag in einer Teambesprechung auf dem Tisch bringen. Allerdings steht für diesen Mitarbeiterkreis zunächst die Organisation der konstituierenden Ratssitzung am Mittwoch, 3. November, 18 Uhr, in der Empelder Großsporthalle im Vordergrund. Bei diesem Anlass wird Kratzke dann auch seinen Amtseid ablegen.

Gegen 18 Uhr war der Arbeitstag für den neuen Bürgermeister dann zu Ende, nicht aber der Tag für den Politiker Kratzke. Eine interne Besprechung der SPD stünde noch auf dem Programm, verriet er. Und dort traf er auch einige seiner Unterstützer bei der morgendlichen Aktion an der Stadtbahnhaltestelle wieder.

Von Uwe Kranz