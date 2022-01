Ronnenberg

„Wir tragen die Verantwortung, dass so ein Unrecht nie wieder passiert.“ Mit diesen Worten hat Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke am internationalen Holocaustgedenktag mit Nachdruck auf aktuelle rechtsextreme Gefahren hingewiesen und klare Signale gegen demokratiefeindliche Strömungen gefordert. Vor dem Mahnmal für die jüdischen Opfer des Nazi-Terrors rief Kratzke zu Solidarität, Respekt und Toleranz auf – auch um deutliche Signale gegen eine drohende Spaltung der Gesellschaft durch Querdenker und antisemitische Haltungen zu setzen. „Helfen Sie alle mit – wir machen es gemeinsam“, sagte der Bürgermeister an der Gedenkstätte an der Straße Am Weingarten.

13 Namen ermordeter Juden auf der Stele aufgelistet

Dorthin hatte die Stadt gemeinsam mit dem Förderverein Erinnerungsarbeit Ronnenberg (FER) eingeladen, um am internationalen Gedenktag an die Opfer des Holocaust zu erinnern. Zu der Zeremonie mit Kranzniederlegung waren mehr als 30 Teilnehmer gekommen – darunter zahlreiche Bürger und Vertreter der Stadt sowie von Vereinen und Organisationen. Der FER-Vorsitzender Peter Hertel berichtete vom Leben und Schicksal der jüdischen Nazi-Opfer, die in Ronnenberg gelebt hatten. Die Namen der insgesamt 13 ermordeten Ronnenberger Juden sind auch in einer Inschrift auf der Stele des Mahnmals aufgelistet.

Bürgermeister Kratzke gedachte in seiner Ansprache nicht nur der 6 Millionen jüdischen Opfer des Holocaust. Sondern auch „der Roma und Sinti, der Homosexuellen und Menschen anderer Religionen und Nationalitäten, der politisch anders Denkenden und der Behinderten, die in den nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet wurden“. Der internationale Holocaustgedenktag wurde im Jahr 2005 von den Vereinten Nationen anlässlich des 60. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslager Auschwitz durch sowjetische Truppen eingeführt.

Kratzke warnt vor vermeintlich harmlosen Protestaktionen

Kratzke verwies auch auf großen Bemühungen der Stadt und des FER sowie der Kirchen und der Marie-Curie-Schule im Rahmen der Erinnerungskultur – wie etwa durch die Verlegung von Stolpersteinen und zahlreiche Veranstaltungen. Er warnte außerdem vor aktuellen Bedrohungen seitens demokratiefeindlicher Strömungen, rechtsextremistischer Gruppierungen und Anhängern von Verschwörungstheorien bei vermeintlich harmlosen Protestaktionen wie sogenannten „Spaziergängen“.

„Um ein Zeichen gegen rechts zu setzen, haben wir uns vor zwei Wochen zu einer Kundgebung am ehemaligen Betsaal der Velster Straße versammelt“, berichtete der Bürgermeister. Die große Teilnehmerzahl stimme ihn zuversichtlich, dass auch künftig in Ronnenberg gemeinsam klare Zeichen gegen rechte Gefahren gesetzt würden.

