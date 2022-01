Ronnenberg

Seit seinem Amtsantritt am 1. November 2021 bewältigt Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke (SPD) nach eigenen Angaben ein Mammutprogramm. „Keine Woche unter 60 Stunden“ umfasse sein Arbeitspensum seitdem, erzählt der Verwaltungschef. Quasi live dabei sind häufig seine Follower auf der Internetplattform Instagram, die er immer wieder mit neuen Posts aus seinem Alltag erfreut. Allerdings gibt es auch bereits Kritik an der Präsenz Kratzkes im Netz.

Seitenhieb auf Wahlkampfmotto des Bürgermeisters

Seine Meinung äußert Ulrich Dütemeyer, der für die CDU auf der Kandidatenliste für die Kommunalwahl stand, in einem Brief an die Redaktion. „Nur professionelle Außendarstellung und Öffentlichkeitsarbeit ersetzen nicht das ,alte Miteinander‘ für alle Ronnenberger und Ronnenbergerinnen, egal welcher Partei sie angehören“, schreibt er als Seitenhieb auf Kratzkes Wahlkampfmotto „Das neue Miteinander“.

Kratzke weist diese Kritik zurück. Bereits im Wahlkampf hatte er mit einer wohlüberlegten Bildauswahl und einer ausgeprägten Präsenz in den sozialen Netzwerken vor allem bei der jungen Wählergruppe gepunktet. Diesen Menschen sieht er sich auch jetzt verpflichtet, sie fortlaufend über seine Arbeit zu informieren. Das sei die Grundlage für seine Onlineaktivitäten.

Hier ein Selfie mit dem Leiter des Bauhofs, dort ein gemeinsames Foto mit dem Jugendparlament – zwei- bis dreimal berichte er auf diese Weise pro Woche von seinen Aktivitäten. Kein besonderer Aufwand, wie der Bürgermeister selbst findet. Außerdem werde keine Arbeitskraft im Rathaus für diese Veröffentlichungen genutzt. Vielmehr schreibe und poste er alles selbst – in seiner Freizeit. Ungefähr eine Viertelstunde benötige er, um einen Eintrag bei Instagram fertigzustellen. „Das macht mir auch Spaß“, stellt Kratzke fest.

„Es geht um Transparenz und Nähe“

Das Engagement habe aber auch einen Nutzen für die Verwaltung, erklärt der oberste Mann im Rathaus. Schließlich berichte er über seine Arbeit und die Themen, die die Verwaltung anpacke. Es gehe dabei um Transparenz und Nähe zu einer Personengruppe, die sich möglicherweise über klassische Medien nicht mehr informiere.

Mittelfristig sei es allerdings denkbar, dass auch die Verwaltung als solche ihre Präsenz im Netz deutlich ausbaut, so Kratzke. Die eigene Internetseite ist in den vergangenen Jahren stetig verbessert worden, und auch auf der Plattform Facebook wurden viele Informationen und Termine aus dem Rathaus verbreitet. „Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Instagram auch einen Stadt-Account geben könnte mit Themen, die nicht den Bürgermeister betreffen“, sagt Kratzke. Eine solche Präsenz der Stadt im Netz müsse allerdings in Ruhe aufgebaut werden.

Von Uwe Kranz