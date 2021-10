Ronnenberg

Mit dem Ende des Monats Oktober rückt auch das Ende der Amtszeit von Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) näher. Für Amtsnachfolger Marlo Kratzke (SPD) hat der Übergang ins Rathaus längst begonnen. „Es läuft gut“, sagt er über den Austausch mit der scheidenden Verwaltungschefin.

Bereits in der Woche nach der Stichwahl um das Bürgermeisteramt haben sich beide zum ersten Mal getroffen, um die Übergabe der Amtsgeschäfte vorzubereiten. Ein weiteres Treffen folgte am 13. Oktober. Zudem gab es bereits Einzelgespräche Kratzkes mit den Fachbereichsleitern Kai Roegglen und Frank Schulz sowie mit dem Personalrat, wie Harms während ihrer letzten Ratssitzung berichtete.

„Wir können gleich mit der Arbeit durchstarten“

Auch das Team im Büro der Bürgermeisterin arbeite ihm inzwischen genauso zu wie seiner Vorgängerin, berichtet Kratzke. Harms präzisiert: „Die November-Termine und die konstituierende Ratssitzung werden gleich mit Marlo Kratzke abgestimmt.“ „Wir können dann gleich mit der Arbeit durchstarten“, kündigt der neue Bürgermeister an.

Aus der Stichwahl am 26. September war Kratzke mit rund 57 Prozent der Stimmen als Sieger hervorgegangen. Nun möchte der 29-Jährige möglichst keine Zeit verlieren. So könne man mit der Stärkung des Wirtschaftsstandortes „gar nicht früh genug“ beginnen. Weitere Schwerpunkte der ersten Phase im Amt werden die konstituierende Ratssitzung mit der Vergabe wichtiger Ausschusspositionen und die Klärung wichtiger organisatorischer Fragen in der Verwaltung sein.

„Vom Gewerbegebiet sind alle großen Themen abhängig“

Und dann ist da ja auch noch das 100-Tage-Programm, das Kratzke in den letzten Tagen seines Wahlkampfes veröffentlicht hat. Darin werden zehn Ziele für die ersten 100 Tage im Amt formuliert, etwa eine Digital-Strategie für den Glasfaserausbau, der Ausbau von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, die Einführung eines offenen Verbesserungs- und Vorschlagswesens für die Mitarbeiter in der Verwaltung sowie ein „offenes Rathaus“ für die Bürger.

Ein besonderes Augenmerk will der neue Bürgermeister von Anfang an auf die Umsetzung des Gewerbegebietes Nordost legen. Es seien zwar noch viele Fragen zu klären, angefangen von der zu planenden Größe. Sein Ziel sei es aber, das Gebiet in dieser Wahlperiode endlich auf den Weg zu bringen. „Die großen Themen der Stadt sind alle von Ronnenberg Nordost abhängig“, sagt er.

Von Uwe Kranz