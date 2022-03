Ronnenberg

Die Ronnenberger Verwaltung ist derzeit fieberhaft damit beschäftigt, mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Kommune umzugehen. Eine der größeren Aufgaben dabei ist die Unterbringung von Geflüchteten aus den Kriegsgebieten. Man wolle dabei unbedingt vermeiden, dass für die Menschen Großunterkünfte wie Sporthallen bereitgestellt werden müssen, sagte Bürgermeister Marlo Kratzke (SPD) im Finanzausschuss.

Die ersten Personen, die aus der Ukraine in Ronnenberg angekommen sind, erhielten Wohnungen in der Unterkunft an der Salinenstraße in Benthe, der Hannoverschen Straße in Ihme-Roloven und in den Containeranlagen in Empelde und Ronnenberg zugewiesen.

Plätze für rund 200 weitere Menschen würden zudem derzeit vorbereitet – vornehmlich am Seegrasweg in Empelde und in weiteren Containermodulen, so der Bürgermeister.

Unterkünfte bekommen neue Möbel

Die Unterkünfte für die Geflüchteten müssten vor dem Bezug teilweise neu möbliert werden. Außerdem müssen Küchenzeilen aufgearbeitet oder erneuert werden, erklärte Cord Hennies, Teamleiter Gebäudewirtschaft, weiter. Zudem gibt es an einigen Containereinheiten Schäden durch Vandalismus, die repariert werden müssten. Dabei geht es um eingetretene Türen und einen Brandschaden. Kämmerer Frank Schulz bezifferte die Kosten auf etwa 157.000 Euro, wobei er davon ausgehe, dass diese Kosten – „aus welchem Topf auch immer“ – der Stadt wieder erstattet werden.

Roegglen wies indes daraufhin, dass weiterhin um Unterstützung geworben wird. Gesucht werden unter anderem Dolmetscher, Sachspenden, Handwerkerleitungen und weiterer Wohnraum.