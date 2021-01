Ronnenberg

Startschuss für die Kernstadtsanierung, Entwicklung neuer Wohngebiete, Kita-Neubauten, Neubesetzung von Führungspositionen im Rathaus – und das alles in einem entscheidenden Wahljahr: Für Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms hat im Januar mit dem Beginn ihres achten Amtsjahres eine besonders wichtige Phase mit vielen Aufgaben begonnen. Die 48-jährige Verwaltungschefin will vor den Kommunalwahlen im September vor allem die weitere Stadtentwicklung voranbringen. Für Harms steht zwar auch Wahlkampf auf dem Programm. „Es sind aber erstmal für die Stadt Ronnenberg viele wichtige Projekte zu erledigen“, sagt sie.

Startschuss für die Kernstadtsanierung

Für die Bürgermeisterin hat ein sehr arbeitsreiches Jahr begonnen, das liegt auch an der Corona-Pandemie. „Im vergangenen Jahr sind so viele Dinge ausgefallen und nach hinten gerutscht", sagt sie. Ganz oben auf der To-Do-Liste steht für Harms der Start der Kernstadtsanierung. Im Jahr 2020 habe das Land Niedersachsen die Zusage für die Förderung gegeben. Nun könne die Stadt zehn Jahre lang jeweils eine Million Euro investieren und müsse nur ein Drittel dieser Summe als Eigenanteil leisten. „Wir müssen jetzt mit der Politik einen Zeitplan für die Sanierungsprojekte abstimmen“, sagt Harms.

Besonders wichtig sei zwar die Umgestaltung des Areals an der Straße Lange Reihe – mit einer möglichen Verlegung der Bushaltestelle vor das Heimatmuseum. Dieses Projekt sei aber ein längerer Prozess, auch vor dem Hintergrund des geplanten Umzugs des KGS-Standortes nach Empelde. „Wir sind uns aber einig, dass mit einer Sanierungsmaßnahme begonnen werden soll, die schnell sichtbar ist“, sagt Harms. Deshalb sei es sinnvoll, für diese Sanierung zunächst den Planungsprozess weiter voranzubringen – etwa durch Gespräche mit Regiobus über die Verlegung der Buswendeschleife.

Gleichzeitig könnten für ein kleineres Projekt die Bauarbeiten beginnen. Derzeit bereite die Verwaltung eine Einschätzung vor, welche Maßnahme sich eignen würde. „Möglich wäre das Anlegen von barrierefreien Zugängen zum Kirchplatz“, sagt Harms. „Wir müssen mit den Eigentümern der Flächen sprechen, aber dieses Projekt wäre ideal“, sagt die Bürgermeisterin.

Die Buswendeschleife könnte ein zentraler repräsentativer Platz werden. Quelle: Uwe Kranz

ISEK muss fortgeschrieben werden

Weit oben steht auf der Liste von Harms auch die dringend notwendige Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK). Die alle drei Jahre erforderliche Überarbeitung habe sich im vergangenen Jahr auch wegen des krankheitsbedingten Ausfalles von Fachbereichsleiter Wolfgang Zehler verschoben. Die Fortschreibung für die Jahre 2021 bis 2023 sei aber wichtig, um das geplante Wohngebiet auf dem Gelände der früheren Zuckerfabrik in Weetzen, Neubaugebiete in Ihme-Roloven und Empelde-Mitte sowie das geplante Gewerbegebiet Ronnenberg Nordost zu entwickeln. Im ISEK werde von der Politik ein Zeitplan festgelegt, welche dieser Projekte vorrangig begleitet würden, begründet Harms den hohen Stellenwert der Fortschreibung. Bis diese fertig sei, behalte aber die Fortschreibung der Jahre 2018 bis 2020 ihre Gültigkeit.

Zahlreiche Bauprojekte sollen beginnen

Die Bürgermeisterin zählt weitere Bauprojekte auf, die für die Stadt im Jahr 2021 von großer Bedeutung sind: Dazu gehören der gewünschte Baubeginn für eine Kindertagesstätte (Kita) in Linderte und das Vergabeverfahren für einen Kita-Neubau vor dem Rathaus in Empelde. „Im Idealfall sollen die Bauarbeiten dafür auch schon 2021 beginnen“, sagt Harms.

Sie nennt auch die weitere Standortsuche für eine zusätzliche Kita in Ronnenberg als wichtiges Ziel. Dieser Kindergarten könnte im neuen Gewerbegebiet entstehen. Auf dem Programm stehen für die Stadt außerdem die vorbereitenden Bauarbeiten für den geplanten Umzug des Trauzimmers in ein Nebengebäude des Heimatmuseums, die Eröffnung des Stadtarchivs im Gemeinschaftshaus und die Grundstückssuche für ein neues Feuerwehrhaus in Benthe.

Das Luftbild aus dem März 2019 zeigt den nahezu unveränderten Stand der Abrissarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik. Quelle: privat

Neuausrichtung der Jugendpflege

Die Bürgermeisterin will auch die Neuausrichtung der zuletzt kritisierten Jugendpflege im Auge behalten. Es sei notwendig, verstärkt Angebote für Jugendliche ab einem Alter von 14 Jahren zu schaffen. „Es geht darum, auf Jugendliche zuzugehen, die nicht von sich aus unsere Angebote wahrnehmen“, sagt Harms.

Vor diesem Hintergrund nennt sie die schnellstmögliche Neubesetzung von zwei Führungspositionen im Rathaus als weitere wichtige Aufgabe. Für den Ersten Stadtrat Torsten Kölle soll nach dessen Abschied im November bereits im ersten Halbjahr ein Nachfolger als Leiter des Fachbereichs Bildung und Jugend gefunden werden. Eine externe Beratungsfirma sichte zurzeit die ersten Bewerbungen und bereite das weitere Auswahlverfahren vor. Für den in den Ruhestand versetzten Leiter des Fachbereichs Ökologie, Bau und Ordnung, Wolfgang Zehler, soll ebenfalls möglichst im ersten Halbjahr ein Nachfolger den Posten übernehmen. „Zurzeit wird die Stellenausschreibung vorbereitet“, sagt Harms.

Von Ingo Rodriguez