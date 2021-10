Empelde

Wenn Ronnenbergs scheidende Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) in diesen Tagen im Rathaus an ihrem Schreibtisch sitzt, deutet auf den ersten Blick nichts auf ihren Abschied hin. „Aus meinem Büro hole ich am Wochenende meine privaten Sachen ab, aber die meisten Dinge – wie Dienstordner – bleiben für meinen Nachfolger“, sagt die 49-Jährige. Ohnehin habe sie viele Vorgänge im E-Mailpostfach aufbewahrt. „Viel Papierkram, den ich entsorgen oder archivieren muss, gibt es gar nicht“, sagt Harms.

Nach ihrer Wahlniederlage gegen Amtsnachfolger Marlo Kratzke (SPD) hat der Übergang im Rathaus längst begonnen. Zweimal habe sie sich bereits mit Kratzke getroffen, um die Übergabe abzusprechen. „Ich werde ihm noch eine Liste mit Hinweisen schreiben“, sagt Harms. Am 29. Oktober ist offiziell ihr letzter Arbeitstag im Rathaus. Am 31. Oktober endet ihre fast achtjährige Amtszeit als Bürgermeisterin von Ronnenberg.

„Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere“

Ihr ist Wehmut anzumerken. Es sei ein komisches Gefühl, dass nun für sie ein neuer Lebensabschnitt beginne, sagt Harms. „Wenn man aber so ein Amt übernimmt, weiß man vorher, dass es nur für eine bestimmte Zeit ist“, stellt sie klar. Es sei wie so oft im Leben: „Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich wieder eine andere Tür.“ Sie sei für viele Dinge offen, sagt die studierte Diplomkauffrau. Vor ihrer Zeit als Bürgermeisterin hatte sie in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Jahresabschlüsse von Unternehmen geprüft. „Ich kann mir auch vorstellen, wieder in einer kommunalen Verwaltung zu arbeiten“, sagt Harms. Die in Empelde aufgewachsene 49-Jährige will nun mit einer Bewerbungsphase starten.

„Haben viel gesät, was ab 2022 geerntet wird“

Noch stellt sie aber ihren auslaufenden Bürgermeisterposten voll in den Mittelpunkt. Sie werde bis zum letzten Tag voll durchziehen, verspricht Harms. „Besprechungen mit den Teamleitern, Eröffnung einer Fotoausstellung, die Jahresversammlung des Heimatbundes Niedersachsen: Das Tagesgeschäft läuft ja weiter“, sagt sie, und räumt unverblümt ein: „Wir haben viele Dinge angeschoben, die ich gerne noch selbst abgeschlossen hätte.“

Ihr persönliche Liste mit Aufgaben und erreichten Zielen besteht deshalb auch aus vielen Dingen, die sie noch bis zum Ende hätte abwickeln wollen. „Die Kernstadtsanierung, das Gewerbegebiet Nordost, der Umzug von Regiobus nach Weetzen“, zählt Harms auf. Es sei in ihrer Amtszeit viel gesät worden, für das erst ab 2022 die Ernte eingefahren werde. „Wir bekommen in den nächsten zwei Jahren rund 240 neue Kita-Plätze: Mein Nachfolger kann in jedem Jahr einen neuen Kindergarten eröffnen“, nennt sie ein Beispiel.

Flüchtlingskrise und Corona: „Amtszeit hatte es in sich“

Gerne hätte sie sich auch noch für den Erhalt des gesperrten Bahnüberganges in Vörie eingesetzt. „Das ist ja schon fast in trockenen Tüchern“, sagt Harms. Auch das seit Jahren geforderte Tempo-30-Limit für Linderte sei ihr wichtig gewesen. Trotzdem nennt die Bürgermeisterin auch konkrete Erfolge ihrer Amtszeit. „Wir haben Fördermittel für die Kernstadtsanierung und ein neues Stadtarchiv“, sagt sie.

Ihre Amtszeit habe es aber auch „in sich gehabt“. „Die ersten zwei Jahre gab es die Flüchtlingskrise, zuletzt Corona.“ Harms erinnert auch an den Verlust von zwei Führungskräften in der Verwaltung. 2018 war mit Peter Seemann völlig unerwartet der Teamleiter Bürgerdienste und öffentliche Sicherheit gestorben. Seit 2019 war Fachbereichsleiter Wolfgang Zehler wegen einer schweren Erkrankung ausgefallen und wurde später in den Ruhestand versetzt.

Politische Rückkehr hält sich Harms offen

Ab November will sich Harms erst einmal mit Freunden treffen, die sie zuletzt wegen ihrer Amtspflichten kaum gesehen habe. Die zahlreichen dienstlichen Abend- und Wochenendtermine hätten ihr aber immer viel Freude bereitet. „Ich bereue keinen einzigen Tag“, betont sie. Ob die frühere CDU-Fraktionsvorsitzende im Rat der Stadt künftig wieder politisch in Erscheinung tritt, will sie sich offen halten und von ihrer neuen beruflichen Aufgabe abhängig machen. Fest steht dagegen, was sie ihrem Nachfolger wünscht: „Dass Rat und Verwaltung im Sinne der Stadt Ronnenberg an einem Strang ziehen.“

Von Ingo Rodriguez