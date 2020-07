Ronnenberg

So ist das oft bei heimlichen Fans: Erst bleiben sie im Hintergrund – doch irgendwann geht es nicht mehr anders, und dann geben sie sich zu erkennen. So erging es jetzt auch Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms, als sie der Grundschule Ronnenberg einen Besuch abstattete. Dabei gab sie sich selbst als Bewunderin der Schülerzeitung der Grundschule „Leselöwen-Alarm“ zu erkennen.

Ausgezeichnet mit dem Junioren-Presse-Preis

„Ich bin seit langer Zeit ein nicht-öffentlicher Fan“, sagte Harms mit einem Augenzwinkern und berichtete davon, „dass ein Bekannter dafür sorgt, dass ich die Zeitung erhalte und lesen kann“. Der Inhalt beeindruckt die Bürgermeisterin, wie sie sagt. Und offenbar nicht nur sie. Der Leselöwen-Alarm war im Juni mit dem Junioren-Presse-Preis ausgezeichnet und in Oldenburg vom Verband der Niedersächsischen Jungredakteure zum Sieger 2019 gekürt worden.

Anzeige

„Als ich davon gehört habe, war das für mich der Anlass, die Schüler zu belohnen. Die machen das so toll“, sagte die Bürgermeisterin. Harms brachte den 19 Schülern, die in der Schülerzeitung-AG mitarbeiten, einen Gutschein im Wert von je 10 Euro pro Person vorbei, den sie bei der Buchhandlung Der Buchfink in Ronnenberg einlösen können. Finanziert wurde der Gutschein aus dem Budget der Stadt für Veranstaltungen.

Weitere HAZ+ Artikel

Neue Ausgabe nur online – wegen Corona

Einmal pro Woche trifft sich die Arbeitsgemeinschaft aus Schülern der dritten und der vierten Klasse unter Leitung von Lehrerin Anna Hegerfeld und der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Monika Gröfke zur Redaktionskonferenz. Pro Halbjahr erscheint eine Ausgabe des „Leselöwen-Alarms“ – eigentlich. Wegen der Corona-Pause hat sich die neueste Ausgabe verzögert. Sie wird auch nicht im Print-Format erscheinen, sondern nur online.

Und was steht so drin im „Leselöwen-Alarm“? „Ich habe schon mal einen Artikel über eine Stadt in Polen geschrieben. Außerdem mache wir gern Rätsel, die die Schüler lösen müssen“, erzählte Janina. Nadya erinnert sich an einen Text über eine Klassenfahrt, „außerdem an eine Geschichte über unsere Ausflüge“.

Bürgermeisterin-Besuch wird Titelstory

Die nächste Ausgabe des „Leselöwen-Alarms“ erscheint erst im neuen Schuljahr, wenn von der aktuellen Besetzung nur noch die derzeitigen Drittklässler mit von der Partie sind. Eine Geschichte wird darin auf jeden Fall veröffentlicht: der Besuch der Bürgermeisterin, die sich als Fan outet und dazu Geschenke mitbringt.

Von Stephan Hartung