Ronnenberg

Die Region Hannover lässt seit wenigen Tagen an der Bundesstraße 217 in Ronnenberg die Bushaltestelle in Fahrtrichtung Hannover erneuern. Künftig soll der Haltepunkt auch den Anforderungen für eine barrierefreie Nutzung genügen. Nach Angaben der Ronnenberger Stadtverwaltung soll die Station nicht nur mit taktilen Leitlinien für Menschen mit Sehbehinderungen ausgestattet werden sowie für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer leichter zu nutzen sein. Geplant sei laut Verwaltung auch, ein neues Wartehäuschen zu errichten, damit sich Fahrgäste bei Regen unterstellen können. „Außerdem wird auch noch zusätzlich eine Laterne aufgestellt. Künftig wird die Haltestelle beleuchtet sein“, sagt der Leiter des städtischen Teams Technische Infrastruktur, Thorsten Arndt.

Für Autofahrer, Radler und Fußgänger kam es bislang trotz des Umbaus zu keinen bedeutenden Einschränkungen. Die beauftragte Firma hatte zum Auftakt vor der Baustelle auf der Haltefläche der Regiobusse mit Absperrbaken extra für Radfahrer und Passanten einen Ausweichstrecke eingerichtet. Autofahrer können zudem weiterhin die beiden Fahrstreifen der Ortsdurchfahrt in Richtung Hannover nutzen. Nur für Fahrgäste des Transportunternehmens Regiobus gibt es eine kleine Änderung: Wegen der Erneuerung des Bushaltestelle ist an der Straße Ihmer Tor auf Höhe des Autohauses Gencer ein Ersatzhaltepunkt eingerichtet.

Baufirma wechselt Mitte März die Straßenseite

Wie der städtische Teamleiter Arndt berichtet, soll nach dem Abschluss dieser Arbeiten auch noch der Bushaltepunkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite an der Hamelner Chaussee barrierefrei umgestaltet werden. Voraussichtlich am 19. März werden demnach die Mitarbeiter der Baufirma die Straßenseite wechseln, um in der Gegenrichtung die Haltestelle zu erneuern. „Für diese Station ist aber aus Platzgründen auch künftig kein Wartehäuschen und auch keine Beleuchtung geplant“, sagt Arndt.

Die Region Hannover lässt schon seit längerer Zeit Jahr für Jahr eine bestimmte Anzahl von Bushaltestellen im Fahrplanbereich des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) barrierefrei umgestalten. Im nächsten Jahr gibt es für die Fortsetzung im Stadtgebiet von Ronnenberg allerdings einen Wechsel der Zuständigkeiten – wegen der begrenzten Personalkapazitäten in der Regionsverwaltung: Laut Arndt lässt dann die Stadt selbst zwei Haltepunkte erneuern – aber mit Fördermitteln der Region und der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG). Geplant sei demnach der barrierefreie Umbau der Station an der Bröhnstraße in Weetzen – in beiden Fahrtrichtungen. Die Standorte für den Umbau weiterer Bushaltestellen seien zwar noch nicht endgültig festgelegt. Die Region Hannover habe jedoch bereits Zuwendungsbescheide für die weitere Förderung in Aussicht gestellt.

Von Ingo Rodriguez