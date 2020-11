Weetzen

Nun geht es doch noch in diesem Jahr los: Vier Bushaltestellen jährlich will die Stadt Ronnenberg pro Jahr barrierefrei umbauen. Für 2020 waren die Standorte an der Nenndorfer Straße in Empelde und der Hauptstraße in Weetzen geplant. In der vergangenen Woche und damit kurz vor Jahresende haben die Arbeiten in Weetzen nun begonnen. Damit die Fahrgäste barrierefrei einsteigen können, müssen das Bord am Straßenrand erhöht und die Pflasterung des Gehweges an die neue Höhe angepasst werden. Die Kosten werden pro auszubauender Haltestelle auf rund 40.000 Euro beziffert, gegenfinanziert aus Förderprogrammen des Landes und der Region.

Wegen der Umbauarbeiten können die Busse der Linie 510 bis voraussichtlich Freitag, 27. November, die Haltestelle Hauptstraße in beiden Fahrtrichtungen nicht anfahren, teilt die Region Hannover mit. Fahrgäste müssen deshalb an der Haltestelle Bröhnstraße einsteigen.

Ehrgeiziges Ziel: Alle Haltestellen werden barrierefrei

Dass die Region Hannover für die Umbaukosten aufkommt, hat seinen Grund in einem ehrgeizigen Ziel: Die Region will alle Bushaltestellen in ihrem Bereich zeitnah barrierefrei umzubauen. Allerdings benötigt sie für die Planung viel Personal – zu viel, um zügig beim Umbau voranzukommen, wie sich inzwischen herausgestellt hat. Da die Stadt Ronnenberg eine schnellere Umsetzung anstrebt, damit möglichst bald an allen Haltestellen in ihrem Gebiet auch Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer problemlos in die Regiobusse einsteigen können, nahm die Stadtverwaltung ein Angebot der Region an. Sie setzt nun eigene Planungskräfte ein, um den Prozess zu beschleunigen. Das Geld dafür kommt aus Hannover.

Die Bushaltestelle an der Hauptstraße in Weetzen wird umgebaut. Quelle: Stephan Hartung

Intensive Diskussionen gab es dagegen zuletzt in der örtlichen Politik erneut über die Ausstattung einer anderen Haltestelle. So fehlen an der Wendeschleife Lange Reihe in Ronnenberg weiterhin zwei Unterstände auf der Seite gegenüber dem Bürgerbüro. Im August hatte sich der Fachausschuss für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz vor Ort ein Bild von der Situation gemacht. Dabei hatte Thorsten Arndt, Leiter des städtischen Tiefbauamtes, auf den schwierigen, stark geneigten Standort hingewiesen. Zudem steht in den kommenden Jahren eine umfassende Umgestaltung des Ronnenberger Ortskerns an, bei dem auch die Wendeschleife einbezogen werden soll. Fraglich war deshalb, ob der Beschluss für den Bau eines neuen Wartehäuschens aus dem Jahr 2017 noch umgesetzt werden muss.

Regenschutz für die Lange Reihe – Entscheidung vertagt

Auch in einer neuerlichen Debatte im September konnten sich die Politiker nicht auf ein Vorgehen einigen. Helga Benne-Serbent ( SPD) verwies darauf, dass das Geld für das Vorhaben längst im Haushalt eingestellt ist. Zudem seien 20 Meter Fußweg vom nächsten Unterstand zur Haltestelle für Gehbehinderte eine Zumutung, befand sie. Für Hermann-Josef Mersch ( CDU) stand zunächst der barrierefreie Ausbau im Vordergrund. Der soll aber erst mit der Neugestaltung des gesamten Platzes verwirklicht werden. Bis dahin könne noch eine sehr lange Zeit vergehen, stellte Benne-Serbent fest. Eine Entscheidung wurde erneut vertagt. Und während sich die Fahrgäste in dem seinerzeit zeitgleich beschlossenen Bau des Wartehäuschen am Netto-Markt bereits seit drei Jahren vor Wind und Wetter schützen können, bleiben diejenigen, die an der Langen Reihe einsteigen wollen, weiterhin im Regen stehen.

Von Uwe Kranz