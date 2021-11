Ronnenberg

Frische Luft ist gesund und kann in großen Mengen zum Wohlergehen beitragen. Das haben sich am Sonnabend offenbar rund 35 Teilnehmer einer Open-Air-Aktion des CDU-Ortsverbandes Ronnenberg gedacht. Die Wandergruppe trotzte mit dicken Jacken und Schals erst bei einem rund viereinhalb Kilometer langen Spaziergang der Kälte. Auch bei ihrer anschließenden Einkehr in der Traditionskneipe Zum Alten Gericht war warme Kleidung ein Muss: Das Grünkohlessen wurde ebenfalls im Freien serviert.

„Wir haben uns wegen der Corona-Gefahren bei der Planung bereits vor vier Wochen bewusst für eine Freiluftveranstaltung entschieden“, sagte der CDU-Ortsverbandsvorsitzende Fynn Nuglisch zum Auftakt. Die Christdemokraten hatten sich zunächst für den ersten Teil ihres sogenannten Grünkohlspazierganges mit etwa 20 für die Aktion angemeldeten Wanderern im Ortskern an der Normannischen Straße getroffen. Nach dem Abmarsch ging es zunächst in Richtung S-Bahnhof und durch die Feldmark zu einem Verpflegungspunkt an der Barbarastraße in Empelde. Dort wurde den Wanderern im Freien erst einmal ein Getränk ausgeschenkt.

Unter Teilnehmern sind nicht nur Parteimitglieder

„Wir wollen zeigen, dass wir nach einem Wahlkampf für die Ronnenberger unterhaltsame Veranstaltungen anbieten“, hatte Nuglisch zuvor in einer Begrüßung hervorgehoben. Er betonte: Bei dem Grünkohlspaziergang seien auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, die nicht zu den derzeit rund 35 Mitgliedern des CDU-Ortsverbandes gehörten.

Lesen Sie auch CDU in Ronnenberg: Stadtverband muss sich erneuern - ein Kommentar

Nach dem Rückmarsch und der Ankunft auf der Terrasse vom Alten Gericht vergrößerte sich die Gruppe dann noch einmal: Etwa 15 nur für den zweiten Teil des Open-Air-Beisammenseins angemeldeten Freiluftfreunde nahmen die Wanderer im Empfang. Anschließend wurde im Freien jedem der nun rund 35 Gäste Grünkohl mit Bregenwurst, Kassler und Salzkartoffeln serviert – mit kühlen oder warmen Getränken.

Politik steht bei Open-Air-Aktion nicht im Mittelpunkt

Politik sollte bei der Open-Air-Aktion bewusst nicht im Mittelpunkt stehen. Es sei eine Vergnügungsveranstaltung, bei der jederzeit neue Mitglieder aufgenommen und politische Fragen beantwortet werden könnten, sagte der Ortsverbandsvorsitzende. Er verwies vor diesem Hintergrund auf politische Kompetenz in der Runde: Unter den Teilnehmern der Veranstaltung war außer Ronnenbergs früherer Bürgermeisterin Stephanie Harms und dem Vorsitzenden Nuglisch auch CDU-Ratsherr Carsten Mauritz.

Von Ingo Rodriguez