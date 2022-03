Ronnenberg

Kommunale Daseinsvorsorge und die Perspektiven für den ländlichen Raum sind die Themen, der CDU-Politikerin Ann Kristin Blome besonders wichtig sind. „Heimat braucht Perspektiven“ ist ihr Motto. Damit sich die 30-Jährige jetzt die Kandidatur ihrer Partei im Wahlkreis 34 (Springe, Hemmingen, Ronnenberg und Wennigsen) für die Landtagswahlen am 9. Oktober dieses Jahres gesichert.

Blome ist seit sechs Jahren Mitglied im Rat der Stadt Springe und stellvertretende Vorsitzende des CDU Stadtverbandes Springe. Nach ihrem Studium Medienkommunikation und Journalismus arbeitet sie als Technische Redakteurin in einem Unternehmen der Bauchemie. Glückwünsche nahm sie bei ihrer Wahl unter anderem vom stellvertretenden Kreisvorsitzenden Bernward Schlossarek und den Vorsitzenden der Jungen Union Tilman Kuban entgegen. Im Wahlkampf freue sie sich auf viele interessante Begegnungen und einen regen Austausch in ihrem Wahlkreis, so Blome.