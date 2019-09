Benthe

Keine komfortablen Sessel in einem hochmodernen Kinosaal, sondern eine Open-Air-Filmvorführung an einem lauen Sommerabend im Garten eines Waldgasthauses mitten in der Benther Feldmark: Dieses besondere Filmerlebnis im Grünen hat am Freitagabend rund 150 naturverbundene Cineasten zum Café Waldwinkel gelockt. Zu der Vorstellung eingeladen hatte die Betreiberin des Waldgasthauses, Cara Cahusac, in Kooperation mit dem Cinema del Sol. Das Besondere an dem von der Region Hannover geförderten Öko-Kino: Die gesamte Anlage wird mit reiner Sonnenenergie und voll aufgeladenen Solarakkus betrieben.

Die Besucher verfolgen im Garten des Waldgasthauses in entspannter Atmosphäre den Spielfilm. Quelle: Ingo Rodriguez

„Wir sorgen für die Bewirtschaftung der Gäste, dafür ist der Eintritt zur Filmvorführung kostenlos. Es werden Spenden zugunsten des Benther Jugendbauwagens gesammelt“, erläuterte Gastronomin Cahusac am Abend das Konzept der Aktion. Bauwagen-Organisatorin Lisa Maack freute sich im Anschluss über 412 Euro.

Filmtitel passend zum Sommerwetter

Auf dem Programm stand im Cinema del Sol der US-Spielfilm „Little Miss Sunshine“ aus dem Jahr 2006. Passend zu der umweltschonenden Vorführung im Freien hatten sich etliche der Besucher wie gewünscht eigene Klappstühle, Campingsessel oder Decken mitgebracht. Pünktlich mit dem Beginn der Filmvorführung bei Anbruch der Dunkelheit war im Biergarten und auf dem weiteren Gelände des Waldgasthauses kaum noch ein freier Platz zu finden. „Film ab“ – hieß es dann, als im Dunkeln unter großen Buchen die bewegten Bilder mithilfe reiner Sonnenenergie auf der Leinwand flackerten.

Die Besucher verfolgen im Garten des Waldgasthauses in entspannter Atmosphäre den Spielfilm. Quelle: Ingo Rodriguez

Für die Pächterin des Gasthauses war es nach der Eröffnung des Café Waldwinkel im Mai bereits die zweite Veranstaltung auf dem Gelände des Ausflugslokals. „Es läuft super, ich habe schon viele Stammgäste“, sagte sie kurz nach dem Auftakt des Spielfilms.

Weiterlesen:

Ausflugslokal Waldwinkel hat wieder geöffnet

Der Waldwinkel im Wandel der Zeit

Alle aktuellen Themen aus Ronnenberg finden Sie unter haz.de/ ronnenberg.

Von Ingo Rodriguez