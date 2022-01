Ronnenberg

Nach den Weihnachtsferien sind auch die Ronnenberger Schulen in den Präsenzunterricht zurückgekehrt. Dabei mussten alle nicht geimpften Schüler zunächst täglich einen negativen Schnelltest vorweisen. Die Anzahl der infizierten Mädchen und Jungen ist in dieser Zeit bereits angestiegen, wie die fünf Schulleiter berichten.

An der Marie-Curie-Schule (MCS) waren am Montag 20 Schülerinnen und Schüler wegen eines positiven Tests in Quarantäne. Bisher wiesen die positiv getesteten Kinder aber ausschließlich keine oder geringe Symptome auf. „Wir haben bei den Abläufen mittlerweile Routinen entwickelt“, sagt Schulleiter Kay Warneke. Es sei auch zu Nachtestungen gekommen. Dazu gebe es jetzt ein eigenes Testzelt auf dem Schulgelände. Die Zahl der Positivmeldungen nehme sehr stark zu. „Das liegt natürlich auch an den täglichen Testungen nach den Ferien“, erklärt Warneke.

Luftfilter und CO2-Ampeln in den Klassenräumen helfen

Die Klassenräume am Standort Ronnenberg verfügen seit den Herbstferien über Luftfiltergeräte, in den Neubau der MCS wurde seinerzeit bereits eine zentrale Lüftungsanlage verbaut. Dennoch hat Warneke eine klare Vorstellung, was die Schulen in den kommenden Wochen erwartet: „Die Situation wird sich dynamisch entwickeln, sodass auch mit dem Ausfall von Unterricht gerechnet werden muss“, prophezeit er. „Da stehen wir am Anfang einer großen Welle, die unsere Arbeit deutlich einschränken wird.“ Die Impfquote bei den Schülerinnen und Schülern liegt laut Warneke zwischen 40 und 50 Prozent. Die Lehrkräfte sind nahezu zu 100 Prozent geimpft.

Über eine hundertprozentige Impfquote in der Lehrerschaft freut sich auch Mareike Knappe. 98 Prozent ihres Kollegiums seien sogar geboostert. Die Leiterin der Regenbogenschule in Weetzen berichtet, dass sich derzeit ein Kind als K1-Kontakt in Quarantäne befindet. „Wir sind bisher gut durch die Pandemie gekommen“, meint Knappe. Alle Klassenräume seien zudem – wie in den anderen Grundschulen der Stadt – mit Luftfiltergeräten und CO2-Ampeln ausgestattet.

Gut läuft es in der Benther Grundschule. Derzeit gibt es dort keine Corona-Fälle unter den 66 Kindern der Jahrgänge eins bis vier. „Die vorgesehenen Hygienemaßnahmen werden durchgeführt“, teilt Schulleiterin Jutta Fricke mit.

21 Schüler in Empelde sind als K1-Kontakt in Quarantäne

Auch an der Empelder Theodor-Heuss-Grundschule gibt es derzeit keinen Corona-Fall. Allerdings befinden sich 21 Kinder als K1-Kontakte in Quarantäne. Diese können sich laut neuester Verordnung nach fünf Tagen freitesten. Bisher sei alles ganz gut gelaufen, heißt es seitens der Schulleitung. „Aber auch bei uns werden die Zahlen bestimmt steigen“, erwartet Schulleiterin Verena Kebsch-Jandel. Sie bedankt sich bei den rücksichtsvollen Eltern, die sehr vorsichtig agierten. Viele der 413 Schülerinnen und Schüler seien zudem schon doppelt geimpft.

An der Ronnenberger Grundschule sind derzeit fünf Kinder mit dem Corona-Virus infiziert. „Bei zwei Kindern steht nach dem positiven Schnelltest noch der PCR-Test aus“, berichtet Anja Gloth. Die Schulleiterin kann über eine hundertprozentige Impfquote der Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Haus berichten. „Aber die Einschläge rücken näher“, meint sie.

Von Heidi Rabenhorst