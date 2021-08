Ronnenberg

Im Café benthe.mitte setzt sich eine Seniorin erleichtert an den Tisch einer größeren Gästegruppe. Unmittelbar zuvor hat sie von der Gastronomin Melanie Schulze eine gute Nachricht erhalten: Bei der älteren Besucherin konnte das Coronavirus nicht nachgewiesen werden. Das hat die Seniorin nach ihren kostenlosen Schnelltest im Nachbarraum nun auch schriftlich. „Sie ist nicht geimpft und hat auch keinen Nachweis über eine vollständige Genesung, deshalb benötigt die Frau einen negativen Corona-Test für ihren Besuch im Innenbereich des Cafés“, sagt Gastwirtin Schulze.

Sie fasst damit zusammen, was ab Donnerstag mit dem Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung in der gesamten Region Hannover gilt: die sogenannte 3G-Regel. Das heißt, dass nur noch Geimpfte, Genesene und negativ Getestete Zugang zu bestimmten Bereichen wie etwa der Innengastronomie haben. Im Café benthe.mitte ist ein Besuch jedoch auch unter den 3G-Voraussetzungen weiterhin ohne viel Aufwand möglich. Die Betreiberin Schulze bietet schon seit Mai in einem abgetrennten Bereich ihres Lokals in Kooperation mit einem Mediziner aus Hannover kostenlose Schnelltests an. Wegen der zunehmenden Anzahl geimpfter Menschen sei die Nachfrage in ihrem Testzentrum zwar zurückgegangen. „Durch die neue Corona-Allgemeinverfügung rechne ich jetzt aber wieder mit einer deutlichen Zunahme“, sagt Schulze.

Die meisten Gäste dokumentieren Impfschutz per Smartphone

Von ihren weiteren Gästen im Café hat sich die Gastronomin kurz zuvor die Impfnachweise zeigen lassen. Die meisten Besucherinnen der größeren Gruppe zuckten anstandslos ihre Smartphones, um ihre vollständige Impfung zu belegen. Trotzdem sei das Testzentrum im Café auch in den vergangenen Wochen gut besucht gewesen, sagt Schulze. „Viele Menschen benötigten Schnelltests als Nachweis für ihre Urlaubsreise“, berichtet sie. Getestet wurden aber auch viele ungeimpfte Kinder – etwa vor Besuchen bei den Großeltern. Schulzes Ehemann Klaus beschreibt eine Tendenz: „Anfangs lagen im Mai die Zahlen der Testbesucher pro Tag im Hunderterbereich, trotz Impfkampagne waren es aber Anfang August immer noch zweistellige Zahlen.“

Melanie Schulze bietet kostenlose Schnelltests an. Quelle: Ingo Rodriguez

Testangebot gilt jetzt auch zu Öffnungszeiten des Cafés

Gastronomin Schulze bietet mit ihrem Schnelltestzentrums im Café benthe.mitte kostenlose Test von geschulten Mitarbeitern an drei Tagen an: dienstags von 13.30 bis 15.30 Uhr, freitags von 15 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 12 Uhr. Zusätzlich können sich Besucherinnen und Besucher jetzt aber auch von Schulze zu den Öffnungszeiten ihres Cafés einen vorderen Nasenabstrich nehmen lassen, um eine mögliche Corona-Infektion auszuschließen. Das Lokal ist jeden Dienstag und Mittwoch von 11 bis 15 Uhr geöffnet und freitags von 11 bis 22 Uhr, sonnabends von 11 bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 18 Uhr.

Im Café benthe.mitte werden kostenlose Schnelltests angeboten. Quelle: Ingo Rodriguez

Bei spontanen Besuchen melden sich Testpersonen mit einem Lichtbildausweis, einer E-Mail-Adresse und einer Handynummer an. Auf der Internetseite www.coronatest-benthe.de kann aber auch eine digitale Terminvergabe genutzt werden. Außerdem sind Anmeldungen unter Telefon (0 51 08) 9 13 52 49 sowie per E-Mail an benthe.mitte@t-online.de möglich. Etwa 15 Minuten nach dem Nasenabstrich gibt es das Ergebnis per E-Mail. Über einen Link können Atteste heruntergeladen und ausgedruckt werden. Wer keinen Computer nutzt, erhält auf Wunsch ebenfalls einen Ausdruck.

Ab 11. Oktober Tests nur noch kostenpflichtig

Mit zunehmenden Testwünschen rechnet Schulze auch, weil die 3G-Regel ebenfalls für Besuche bei Friseuren, in Fitnessstudios, Hallenbädern und Saunen gilt. Geimpft, genesen oder getestet sein müssen aber auch Besucher von Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen. „Es sind ja erst rund 60 Prozent der Menschen vollständig geimpft“, sagt Schulze. Sie werde deshalb noch bis Mitte Oktober kostenlose Schnelltests anbieten. Mit zusätzlichen Einnahmen oder Ausgaben sei dies nicht verbunden, weil das Angebot mit öffentlichen Geldern finanziert werde. Schulze profitiert aber von etwas mehr Laufkundschaft. Wenn die Schnelltests vom Bund ab dem 11. Oktober für Bürger nicht mehr kostenlos angeboten werden, will die Gastronomin die Situation neu bewerten.

Wo werden in Ronnenberg kostenlose Schnelltests angeboten? Wegen der neuen 3G-Regel will sich die Ronnenberger Stadtverwaltung umgehend mit der Region Hannover in Verbindung setzen, um eine komplette Übersicht aller verfügbaren Corona-Schnelltestzentren im Stadtgebiet zu veröffentlichen. Auf der Internetseite der Region Hannover ist bereits jetzt eine nach Kommunen unterteilte Liste mit Schnelltestzentren zu finden, die laufend aktualisiert werde. Es bestehe aber kein Anspruch auf Vollständigkeit, heißt es seitens der Region. Für das Ronnenberger Stadtgebiet werden vier Standorte inklusive der Öffnungszeiten genannt: das Testzentrum bei Edeka an der Straße Über den Beeken 10 in Ronnenberg, das Testzentrum vor dem Rathaus an der Hansastraße 38 in Empelde, das Johanneshaus an der Berliner Straße 27 in Empelde und das Testzentrum im Einzelhandelszentrum an der Chemnitzer Straße 2 in Empelde. Auf der Internetseite der Region sind auch Links zu finden, die zu Übersichten von kostenlosen Schnelltestangeboten in Arztpraxen und Apotheken führen.

