Ronnenberg

Eigentlich sollte das Programm bereits im vergangenen Dezember starten. Die Corona-Schnelltests hatte die Stadt Ronnenberg damals bereits gekauft. Getestet werden sollten damit die rund 230 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in städtischen Kitas. Dass damit erst am Donnerstagnachmittag begonnen werden konnte, lag laut Auskunft von Bürgermeisterin Stephanie Harms an der komplizierten Verordnungslage.

In der Sporthalle der Grundschule Ronnenberg trafen am Donnerstag ab 13.30 Uhr nach und nach die Erzieherinnen und Erzieher ein, um sich einem Corona-Schnelltest zu unterziehen. „Wir starten jetzt erst mal – das ist das Wichtigste“, hatte Harms zuvor festgestellt. Einmal in der Woche bietet die Stadt die Testungen, organisiert von Caroline Milligan, die im Rathaus für die Arbeitssicherheit verantwortlich ist, an. 125 Personen wollen derzeit das Angebot zum Auftakt annehmen.

„Es ist eine große Erleichterung, für kurze Zeit zu wissen, dass ich nicht infiziert bin“, sagte Kita-Mitarbeiterin Annette Striemer nach ihrem negativen Test. Immerhin sei sie im Berufsalltag sehr dicht mit zahlreichen Kindern und Kolleginnen zusammen. „Da ist es gut, dass es zumindest vorübergehend Entwarnung gibt.“

Vorgaben sind zunächst zu streng

Das größte Problem sei die Zusammenstellung der Dreier-Testteams gewesen, erklärt Harms. Zunächst hatte es geheißen, dass nur solche Mitarbeiter die Tests durchführen können, die eine medizinische Vorausbildung vorweisen können. Die waren aber im Rathaus nur schwer zu finden. Jetzt stehen aber drei Teams zur Verfügung und können mithilfe der regelmäßigen Tests die Ansteckungsgefahr in den Einrichtungen verringern, auch wenn der Regelbetrieb wegen der zu hohen Sieben-Tages-Inzidenz in der Region Hannover noch auf sich warten lässt. Unter anderem nahm Stadtbrandmeister Gunnar Scheele die Tests bei den Mitarbeitern vor. An einer zweiten Teststation führte Schwimmmeister Daniel Schiefer die Wattestäbchen in die Nasen ein.

Die gute Nachricht: Nach einer Lockerung der Corona-Verordnung dürfen künftig auch andere städtische Mitarbeiter die Tests durchführen. Für den Start der Tests in Ronnenberg kommt das zwar zu spät, erleichtert aber die Kontinuität der Maßnahme, die ab der kommenden Woche dann im Gemeinschaftshaus fortgeführt werden soll.

Von Uwe Kranz und Ingo Rodriguez