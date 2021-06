Empelde

Auf die ehrenamtlichen Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) wartet in den nächsten Monaten jede Menge Arbeit – Grund ist das aktuell große Interesse an Anfängerschwimmkursen. „Weil seit fast eineinhalb Jahren alle Kurse ausgefallen sind, wollen jetzt unzählige Eltern, dass ihre Kinder endlich das Schwimmen lernen“, sagt die Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe in Empelde, Christa Kuck-Meens.

Die DLRG will ihr Angebot deshalb ausbauen. Geplant ist, bis zum Jahresende etwa 85 Kindern das Schwimmen beizubringen. Inzwischen habe sich aber eine sehr lange Warteliste gebildet. „Wir tun, was wir können, aber wir müssen auch immer wieder um etwas Geduld bitten und vertrösten“, sagt die Vorsitzende.

Keine Kurse im Freibad möglich

Kuck-Meens kann den langen Anmeldestau erläutern. Die Ortsgruppe habe vor der Corona-Pandemie pro Jahr durchschnittlich etwa 60 Anfängern das Schwimmen beigebracht. Bis zur Seepferdchen-Prüfung war es bislang für jeweils zwölf Teilnehmer pro Kurs notwendig, etwa zehn Stunden Schwimmtraining zu absolvieren. Wegen der monatelangen Kontaktbeschränkungen und gesperrten Schwimmhallen habe sich nun aber ein Stau von etwa eineinhalb Jahren gebildet. Das Problem: Anfängerkurse kann die DLRG nur im Lehrschwimmbecken in der Theodor-Heuss-Grundschule anbieten. „Im Freibad Empelde ist es bei schönem Wetter im Nichtschwimmerbereich einfach viel zu voll“, sagt DLRG-Schwimmtrainer Udo Winzek.

Seit der Freigabe des Lehrschwimmbeckens in der Theodor-Heuss-Grundschule Anfang Juni habe die Ortsgruppe bereits etliche Eltern von der Warteliste angerufen und so für Juni und Juli drei Anfängerkurse gefüllt. „Wir haben auch im Freibad, in den Kitas und Schulen mit Flyern mitgeteilt, dass es wieder losgeht“, sagt Winzek. Die DLRG Empelde habe jetzt für Anfängerkurse 130 bis 150 Anfragen – Tendenz steigend. „Es ebbt nicht ab“, sagt Winzek. Zumal es schon vor der Pandemie eine Warteliste gegeben hat.

Nun will die DLRG ab sofort nicht mehr nur montags im Lehrschwimmbecken ihre Anfängerkurse anbieten, sondern auch dienstags. „Das war bislang der Tag für die Fortgeschrittenen, aber wegen der zuletzt ausgefallenen Anfängerkurse gibt es ja kaum welche“, begründet Winzek das Zusatzangebot.

DLRG-Ortsgruppe will zusätzliche Schwimmlehrer reaktivieren

Pro Kurs mit etwa zwölf Teilnehmern sind nach Angaben des Schwimmlehrers normalerweise bis zu vier ehrenamtliche Trainer notwendig. „Zwar sind jetzt wegen der Hygieneauflagen erst einmal nur acht Kinder pro Kurs zugelassen, aber wir gehen von weiteren Lockerungen in Kürze aus“, sagt Winzek. Deshalb will die Ortsgruppe einige Studenten und Mütter unter den ausgebildeten DLRG- Schwimmtrainern aus der Ortsgruppe reaktivieren. Sie sollen das feste Lehrerteam in den nächsten Monaten unterstützen. Denn: Ab September will die Ortsgruppe parallel weitere fünf Anfängerkurse anbieten. „Es wäre toll, wenn dann wieder zwölf Kinder pro Kurs teilnehmen dürfen, dann können wir bis November noch einmal rund 60 Kinder durchschleusen“, sagt Winzek.

Rund 40 Prozent der Schulkinder können nicht schwimmen Die DLRG-Ortsgruppe Empelde hat für die aktuell hohe Nachfrage nach Anfängerschwimmkursen zwei Erklärungen: Zum einen seien derzeit generell Schwimmschulen hoch im Kurs. Zum anderen könne die DLRG in Gehrden wegen der andauernden Sanierung des Delfi-Bads immer noch keine Anfängerkurse anbieten. „Deshalb hat sich auch unser Einzugsbereich vergrößert“, sagt DLRG-Schwimmlehrer Udo Winzek von der Ortsgruppe Empelde. Einer Umfrage zufolge können bundesweit rund 40 Prozent der Schulkinder nicht schwimmen. Die Dunkelziffer sei vermutlich noch größer, sagt die Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe, Christa Kuck-Meens. Pro Jahr würden deshalb bis zu 450 Badetote in Deutschland registriert. Ein gutes Angebot für Schwimmanfänger sei deshalb unverzichtbar, so Kuck-Meens.

Die DLRG will für die Anfängerkurse zunächst die älteren Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren von der Warteliste berücksichtigen. „Die Jüngeren haben ja noch etwas Zeit“, begründet der Schwimmlehrer dies. Normalerweise predige die DLRG: „Kinder sollten möglichst vor der Einschulung das Seepferdchen-Abzeichen haben.“ Pandemiebedingt sei die Situation nun aber anders. „Wir nehmen neue Anmeldungen für fünfjährige Kinder wegen der langen Warteliste vorerst auch nicht vor 2022 an“, sagt Winzek.

Pro Kind wird laut DLRG zwar in jedem Anfängerkurs ein Teilnahmebetrag von 80 Euro fällig. Die Schwimmtrainer verdienen aber nichts. „Mit dem Geld finanziert die Ortsgruppe Material wie Schwimmbretter und die Trainerausbildungen, davon werden aber auch Urkunden oder die Unterhaltung der DLRG-Hütte im Freibad bezahlt“, sagt Winzek.

Von Ingo Rodriguez