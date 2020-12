Empelde

„Wenn Retter rettungsfähig bleiben wollen, Kinder und Jugendliche sicherer Schwimmen lernen und bis zum Rettungsschwimmabzeichen begleitet werden können, ist das nicht nur privates Hobby“, sagt Christa Kuck-Meens, Vorsitzende der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) in Empelde. Es sei auch ein Dienst an der Gesellschaft. Wer sonst könne bei einem Unfall richtig helfen – oder besser noch, wer könne mithelfen, schlimme Unfälle zu verhindern? Zu Corona-Zeiten ist es für die Empelder Lebensretter besonders schwer, ihren Dienst zu erfüllen.

Rettungsdienst ist in einer schwierigen Lage

Dabei lief 2020 bis zur Hauptversammlung des Ortsvereins im Februar noch alles auf ein normales Jahr hinaus. Einen Monat später endete mit dem Lockdown abrupt der Trainingsbetrieb. „Kein Training, keine Ausbildung für unsere Vereinskinder und keine Kurse für Nichtschwimmer – insbesondere Kindergarten- und Grundschulkinder. Für eine Rettungsorganisation ist das eine sehr schwierige Lage“, erzählt Kuck-Meens.

Seither steht auch das Lehrschwimmbecken in der Theodor-Heuss-Schule nicht mehr zu Ausbildungszwecken zur Verfügung. „Die Warteliste für einen Schwimmkurs ist sehr lang und das Interesse sehr groß – aber Corona sagt Nein“, erklärt die Vorsitzende die Situation. Dabei bedeute, nicht Schwimmen zu können, dass man im Wasser automatisch in Lebensgefahr sei.

In diesem Jahr seien leider auch einige Leute in der Region ertrunken. So fand zum Beispiel ein fünfjähriges Kind im Märchensee in Hannover den Tod. „Wir haben jetzt Sorgen um all die Kinder aus unserer Stadt, die jetzt in der Warteschleife bleiben und auf einen Platz im Schwimmkurs an einem unbestimmten Zeitpunkt warten müssen“, sagt Kuck-Meens.

Bilanz fällt besser aus als befürchtet

Dass die Stadt Ronnenberg nach anfänglichem Zögern das Freibad geöffnet hat, sei für die Belange des Rettungsdienstes sehr hilfreich gewesen. „Wir sind wirklich froh und dankbar darüber“, betont die Vorsitzende. Auch im Lindener Fössebad standen der Empelder Ortsgruppe Trainingszeiten zur Verfügung. „Dadurch fällt unsere Gesamtbilanz besser aus, als zunächst befürchtet“, sagt Kuck-Meens. So konnten zwischen den beiden Lockdowns 52 Vereinskinder und -jugendliche, betreut von engagierten Trainern, auf den Erwerb eines Rettungsschwimmabzeichens hin trainiert werden. 20 Anwärter absolvierten sogar erfolgreiche Prüfungen, darunter waren je ein Junior-, ein Bronze- und ein Silber-Rettungsschwimmabzeichen.

Weitere acht Rettungsschwimmabzeichen hoffen auf eine baldige Abnahme. Nicht nur die Prüflinge warten jetzt gespannt darauf, dass die Wasserflächen wieder für den Bade- und Trainingsbetrieb freigegeben werden.

Von Uwe Kranz